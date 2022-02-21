醫生涉發淫照案　事主見露點相現TG調教人妻群組　憑帳戶電話緝兇

男子發現他與一名女子的合照，出現在Telegram一個調教人妻群組中，惟報警後警方稱照片不涉色情未能採取行動。男子再留意該群組，發現同一人再發佈同一女子的口交及露點照後即報警，由於發佈者有顯示其電話號碼，追查後號碼屬於一名男醫生。男醫生從而被控4項發佈淫褻物品罪，但他否指控，案件今(21日)在東區法院開審。

涉發布事主X口交及露胸和陰部片

被告婁子堅（34歲，醫生）被控於於2020年5月16日、17日及22日，在社交媒體平台Telegram群組發放兩張女子X進行口交及袒露胸部相片，另亦發放兩段X坦露胸部及陰部的片段。

法庭禁披露男女事主身份

法庭因應本案的性質，頒下嚴格的禁令，限定任何人不得發佈致使識別女事主X及男事主Y的資料，包括姓名、地址、職業、社交平台帳戶名稱、花名、案發地點、及被告、事主之間的關係等。

男事主先發現照片

男事主Y供稱，他從友人得知他與女事主X的合照，在Telegram的一個群組出現，群組名稱為「HK調教人妻之綜合J谷香港人加油」，他進入該群組後，見有人發放了X身穿白襯衣的性感照，發佈者的帳戶顯示了被告的手提電話號碼。

未涉色情警稱未能跟進

Y見到X的性感照後，立刻知會X，由於二人擔心對方手上仍有其他照片，遂繼續監察群組的內容。二人亦曾報案，但警方指當中未涉及露點或色情內容，故未能進一步跟進，但稱若二人見到有色情或淫褻照片出現時，可將情況紀錄及再報警。

發現口交照即報警

Y在2020年5月16日，在群組內發現X的口交照片，發放者是同一人，便與X一同前往報警，並要求群組管理員刪相，惟該發佈者翌日再次發佈X的「露點相」，兩張相均在X不知情的情況下拍攝。

案件編號：ESCC2394/2020