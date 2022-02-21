疫情｜AlipayHK及WeChat Pay再免商戶半年手續費　App設防疫資訊

第五波疫情失控，政府早前收緊社交距離措施，以致商戶的生意再受打擊。繼去年電子消費券計劃減免商戶手續費後，為減輕商戶於疫情期間的負擔，AlipayHK及WeChat Pay HK今（21日）分別公布，由即日起減免手續費至7月31日，並於App內設有抗疫專區，讓用戶獲得最新的防疫資訊。



所有使用AlipayHK「商戶碼」的中小商戶，獲減免為期6個月的交易費。（AlipayHK）

捐1000萬元支援醫護人員物資補給

AlipayHK公布，將為中小商戶推出減免交易費措施，以減輕本地商戶負擔。從2月1日起，所有使用AlipayHK「商戶碼」的中小商戶，獲減免為期6個月的交易費。AlipayHK亦於App內設有抗疫專區「抗疫Go」，為用戶提供抗疫資訊和生活服務。

AlipayHK亦指，螞蟻集團透過螞蟻公益基金會，已向全港社區抗疫連線捐贈1,000萬元，款項將用於醫護人員的防護物資補給，及生活物資保障。

提供快速測試套裝予幼童家庭

WeChat Pay HK今日亦公布，為了減輕中小商戶的負擔，決定延續免收手續費措施。所有使用「WeChat Pay HK 收錢碼」的中小商戶，直至今年7月31日均獲豁免手續費。

WeChat Pay HK指，正與社區合作夥伴「親子王國」合作，採購口咽拭子快速抗原測試套裝，贈予5歲或以下的幼童家庭。首批 4,000套現時已陸續派發，覆蓋近日疫情較嚴重地區，包括深水埗及元朗；而兒童教育及康復機構協康會亦將獲派發。

WeChat Pay HK又指，已利用深受外傭歡迎的線上跨境匯款服務We Remit，向她們提供防疫資訊，介紹香港特區政府現時的社交距離措施，呼籲減少人群聚集。此外，本月起亦增加「疫情追蹤」服務，讓用戶瀏覽本港個案詳情及世界各地的情況，並在公眾號「WeChat Pay HK 好生活」分享各類防疫生活資訊。