AlipayHK易乘碼周二起覆蓋全港巴士　8成用戶曾使用優惠付車資

政府近年積極推動電子支付，電子儲值及支付營辦商AlipayHK今（14日）宣布，明（15日）起新大嶼山巴士旗下所有巴士，亦接受易乘碼付款，即AlipayHK已覆蓋全港所有專營巴士。AlipayHK亦指，現時開通易乘碼的用戶突破100萬，去年平均每程車費近8元，有近八成用戶曾使用AlipayHK優惠支付車資。



2月15日起，新大嶼山巴士旗下所有巴士，亦接受易乘碼付款。（AlipayHK提供圖片）

AlipayHK公布，專為本港公共交通研發的「易乘碼（EasyGo）」，自2018年底推出後陸續應用於綠色小巴、港鐵、龍運巴士、新巴城巴、九巴、新大嶼山巴士和個別渡輪，亦將於今年內登陸電車。

AlipayHK指，繼昨日全線超過4,000部九巴全面可使用AlipayHK搭車後，明日起新大嶼山巴士旗下所有巴士，亦接受易乘碼付款，意味著AlipayHK已覆蓋全港所有專營巴士。

AlipayHK公共交通覆蓋範圍。（AlipayHK提供）

AlipayHK︰中短途乘客較多 近八成用戶曾用優惠付車費

AlipayHK亦指，隨著覆蓋的公共交通工具範圍愈來愈廣泛，市民願意體驗流動支付乘車帶來的方便和快捷，現時於AlipayHK開通易乘碼的用戶突破100萬，去年平均每程車費近8元，近八成用戶曾使用AlipayHK優惠支付車資。

AlipayHK續指，數據顯示中短途乘客，更願意使用AlipayHK搭車，配合其優惠令行程更化算。此外，在上班及下班高峰期，易乘碼的使用量尤為明顯，顯示易乘碼受在職人士歡迎。