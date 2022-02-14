電子支付｜港鐵2.20起支援銀聯雲閃付及WeChat Pay　照享車費回贈

港鐵去年引入二維碼（QR code）付費系統，不過當時只支援AlipayHK。港鐵今日（14日）表示，由下周日（20日）起，系統加入銀聯雲閃付App 及WeChat Pay繳付車費，而且依舊可享用現時原有的「程程3.8%車費回贈」。銀聯國際表示，港鐵閘機讀取QR code所需時間少於1秒，與其他支付工具所需的時間相若。



港鐵於去年1月23日推出QR code付費乘車服務，覆蓋全部95個重鐵車站（機場快線車站除外），港鐵應用程式「MTR Mobile」的登記用戶在程式綁定AlipayHK後，便可使用「車票二維碼」，出入貼有紫色標示的閘機。

港鐵續指，由2月20日起，除了AlipayHK，乘客可使用銀聯雲閃付App或WeChat Pay的乘車碼服務，直接付費乘搭港鐵。另外，乘客亦可在港鐵程式選擇綁定有關程式，以使用「車票二維碼」繳費。

港鐵進一步擴大二維碼入閘系統（港鐵提供相片）

依舊可享「程程3.8%車費回贈」至2022年6月

港鐵又稱，MTR Mobile、AlipayHK、銀聯雲閃付App及WeChat Pay均提供成人、特惠及東鐵線頭等車廂等不同車票種類，而且亦享有現時的「程程3.8%車費回贈」，直至2022年6月的票價調整生效日。

港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，QR code付費乘車服務推出以來，一直運作暢順，在增加選擇後，繳費可以更靈活、更方便，實現智慧出行。

銀聯國際：閘機讀取QR code所需時間少於1秒

銀聯國際表示，現時港鐵閘機閱讀器，在讀取港鐵乘車碼時，所需時間少於1秒，與其他通用支付工具所需的時間相若。

港鐵推出QR code付費約一年，不過使用情況並不普及。去年運輸及房屋局的數據顯示，去年上半年，以QR code付車費的乘客只佔港鐵重鐵服務總客量的0.5%。