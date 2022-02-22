竹篙灣淪陷　確診者：打幾百次電話無人聽、唔知係咪符出營條件

本港日增數千宗確診個案，大批患者在社區等候隔離治療，政府早前將竹篙灣檢疫中心改為社區隔離及治療設施，醫管局用作隔離輕症或無症狀患者，但有相信自己已完成隔離的患者表示，連日來都未再獲安排檢測，亦不知「離營」安排，多次致電查詢不果。

專家建議若醫管局短期未有足夠人手處理大量康復病人離開，可讓竹篙灣隔離滿10日的人離開，因爲他們的傳播風險已很低，現時應騰出空位，優先把新確診患者送往隔離，及早截斷家庭、大廈及院舍傳播，才有望降低感染人數。

《香港01》已向醫管局查詢事件，正等候回覆。



竹篙灣檢疫人士表示，竹篙灣管理情況失當，政府興建再多設施亦只會是徒勞無功。（資料圖片）

醫管局指定熱線打唔通 未能獲取快速檢測包

正在竹篙灣接受隔離治療的黃小姐表示，隔離房間内設有探熱器，每天需要量度體溫，再把溫度記錄在健康申報表，另外，物資方面相對足夠，每日除了會有工作人員派發3餐及水，亦可致電民安隊熱線，要求工作人員提供一包餅乾作零食。

不過，除了在入營後的第3天做過一次深喉唾液測試，目前仍未得知檢測結果，之後就再沒有做過病毒測試。現在已經隔離到第9天，她希望獲取快速檢測包，了解自己能否符合出營條件，惟她完全打不通醫管局的指定熱線，「幾日已經打過幾百次電話，但都無人聽....今朝又打過200幾次」，她甚至曾在凌晨時間致電聲稱24小時服務的熱線，但都不成功，「電話曾經通過一兩次，都係講兩句就斷線」，根本不能有效地傳達訊息，更不知自己

黃小姐感覺「被遺忘」，又形容是「叫天不應，叫地不聞」。她指出，現時每天都被困房内，沒有人可以接觸，感到相當無聊，希望可以「快啲出返去」。

另外，有在竹篙灣隔離的確診者質疑醫管局管理失當，即使已康復符合出營條件，但因當局未有足夠接駁巴士，令800多名符合出營條件的人仍滯留竹篙灣，已就事件電郵醫管局行政總裁高拔陞表達不滿。

專家倡隔離滿10日可離開 新確診者優先入營

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，當局沒有足夠的支援人手，以致出營情況混亂，他建議政府可以招聘年輕又已打齊針的人參與前線支援工作，一方面年輕人就算患病亦能盡快康復，一方面前綫支援工作，包括電話熱線，派發物資等，都不需靠醫護人員做，亦不需任何特別訓練。

他强調政府不能再沿用之前的防疫措施。若政府不能根據Omicron疫情的特殊性，調整人力及調動設施，將無助解決現時問題。

為了讓隔離設施發揮最大效用，他建議確診者進入竹篙灣第5天可進行核酸測試，或第7天進行快速抗原測試，若檢測結果呈陰性，即可離開。若未能在隔離期間安排病毒測試，只要隔離滿10日也可離開，因爲這些人的傳播風險已大大降低。現時社區不是零傳播風險，不能要求康復者都是零風險，滿10日後離開屬於無可奈何之舉。現時應優先把傳染風險最高的新確診患者送去隔離檢疫，尤其是老人院舍及屋邨的確診人士，避免大規模爆發。

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