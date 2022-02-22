確診大廈｜近4千確診大廈總覽　疫情重創深水埗　畢架山花園上榜

第五波疫情持續擴散，昨日（21日）再破單日最多人確診紀錄，新增7,533宗個案，本港累計已超過6萬宗染疫個案。患者分布全港各區，過去14日共有近4,000幢大廈出現確診個案。

若按18區分區分析，較多舊樓的深水埗區成重災區，累計逾500幢大廈有住戶中招，當中不少公共屋邨全邨有逾10幢大廈有居民染疫；而在元朗港鐵站一帶的多個私人屋苑，亦有不少大廈有確診個案。



目前第五波疫情在全港擴散，確診個案已廣泛遍布港九新界，無論是舊區唐樓或是半山豪宅，均有住戶確診，過去半個月累計有3,940幢大廈有患者居住。

深水埗逾500幢大廈上榜 美孚新邨累計有20幢

舊樓林立、人口較密集的深水埗區成重災區，14天內已有超過500幢大廈出現確診個案，包括在多個公屋爆疫，當中元州邨累計已有10幢大廈有居民中招，白田邨亦有患者分布在11幢大廈，而石硤尾邨更有19幢大廈出現個案。

而南昌邨昌謙樓及昌逸樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，政府昨晚將兩大廈圍封強檢，該屋邨另有4幢大廈上榜。其餘有多個大廈上榜的公屋，還有李鄭屋邨、南山邨、海麗邨、富昌邨、麗閣邨等。

疫情亦入侵私人屋苑美孚新邨，第1至6期及8期，累計共有20幢大廈上榜，其他有確診個案的私樓還有畢架山花園、南昌站上蓋的匯璽、爾登豪庭、西九「四小龍」的宇晴軒、昇悅居、泓景臺及碧海藍天全部榜上有名。

▼2.21 深水埗南昌邨昌謙樓及昌逸樓圍封檢測▼



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元朗多個私人屋苑上榜 嘉湖山莊累計24幢有住戶染疫

另一重災區為元朗，14天內亦有489幢大廈上榜，當中不少屬私樓。連接元朗港鐵站的Grand Yoho及Yoho Midtown，累計已分別有7座及9座大廈有患者，而鄰近元朗站的Yoho Town，亦有5幢大廈上榜。位於輕鐵元朗站上蓋的新元朗中心，也有2幢大廈上榜。

此外，錦綉花園累計有11戶確診，加州花園亦有6戶確診。天水圍藍籌屋苑嘉湖山莊是重災區之一，累計24幢大廈有居民染疫，遍布美湖居、景湖居、翠湖居、樂湖居、賞湖居及麗湖居。

疫情亦殺入天水圍多條公共屋邨，其中天恒邨累計有13幢大廈有患者，天頌苑佔11幢，而天盛苑及天瑞邨亦各佔10幢。

▼過去14日確診大廈總覽▼



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多個紀律部隊宿舍有人中招

另外，不少患者居於紀律部隊宿舍，包括柴灣已婚警察宿舍1座、青衣已婚警察宿舍 A 座、荔景紀律部隊宿舍 1至3 座、秀茂坪紀律部隊宿舍 2 座、順利紀律部隊宿舍 2、5、6、7 座、上水已婚警察宿舍、上水紀律部隊宿舍 B 座、消防處百勝角已婚人員宿舍、魷魚灣海關人員宿舍、赤柱監獄 M 座(職員宿舍)、懲教署職員宿舍 1及M 座、消防處永定道消防已婚宿舍 1 座、黃大仙紀律部隊宿舍 2座、西九龍紀律部隊宿舍 1及2 座，以及元朗警察已婚宿舍。

▼2月21日 市民冒雨冒寒排隊檢測▼

