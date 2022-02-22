首批新冠口服藥抵港　適合輕至中度病徵、有糖尿病等風險因素患者

第五波疫情嚴重，大批患者要留在家中等候送院，由美國默沙東（MSD）藥廠研發的新冠肺炎口服藥「molnupiravir」今日(22日)抵港，預計醫管局數日內可處方給合適病人服食。

藥劑師指出，molnupiravir適合已確診有輕至中度症狀，並有可致病情轉差的高風險因素，包括肥胖、糖尿病、免疫系統較差人士及長者等成年病人使用，需於出現病徵五日內開始服藥，連續服食五日、每日二次(份量為800毫克)。至於一般無其他健康風險的確診者，若有症狀則只需服食止痛退燒、止咳等紓緩性藥物。



比原定3月抵港為早

美國默沙東（MSD）藥廠表示，已完成與醫管局簽訂採購合約，並已向衛生署申請入口molnupiravir為醫院緊急使用，並獲得批核。藥物已在近日到港，比原定3月到港為早。此藥可幫助防止具高危因素的病人其病情演變成重症，並有效減低住院率和死亡率。期望本港第一款新冠口服抗病毒藥物到達，可幫助加快患者的康復、出院及醫院病床流轉，減輕現時醫護人員的工作，並降低本港疫情死亡率。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，molnupiravir適合已確診有輕至中度症狀，並有可致病情轉差的高風險因素，包括肥胖、糖尿病、免疫系統較差人士及長者等，需於出現病徵五日內開始服藥，連續服食五日、每日二次(份量為800毫克)，每個療程費用約為5,500元。他指，現時病床為最保貴資源，新口服藥有助家居治療，有高風險因素的病人在家服藥後康復可減輕入院壓力。他建議要制定指引及確保藥物可在患者出現病徵五日內送達。

▼2.17 明愛醫院急症室外情況 ▼



+ 4

輝瑞藥廠新藥稍後抵港 減九成死亡率

崔俊明表示，molnupiravir可減低入院及死亡率30%，希望另一款新冠口服藥、由輝瑞藥廠研發的Paxlovid稍後抵港後，治療選擇會更多，該藥減低入院及死亡率高達89%，但用藥禁忌較多。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在今日疫情記者會上指出，現時不斷有新藥或療法，有專家密切留意外國或國內的臨床醫療、科研實證，並會研究引入香港，但要參考數據，藥物監管機構的評核，引入前會有機制確保藥物有效。會估計多少病人有需要，然後才向藥廠購入，尚在商討階段，暫未能公布。

▼2月22日 恆安邨恆峰樓圍封檢測▼

