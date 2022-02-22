疫情｜港大推算︰3月初單日確診達18.3萬人　5月中累計死亡3200人

第五波疫情失控，本港單日確診數字不斷創新記錄。香港大學醫學院團隊今（22日）公布最新的推算，3月初的單日確診數字，將達到高峰約18.3萬宗，其後至5月中旬，累計死亡人數將達到3,206人。



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推算3月底日均100患者不治

港大醫學院團隊日前更新研究，綜合最新社交距離措施生效後的數據，估計3月初的單日確診數字，將達到高峰約18.3萬宗；至於3月底的日均死亡人數，將達到高峰的100人；其後至5月中旬，累計死亡人數將達到3,206人。

團隊亦預料，若再不採取大規模封城等措施，第五波疫情將繼續肆虐，估計高峰有約62.5萬人受感染，近190萬密切接觸者需要隔離。

團隊亦提出多項建議，將疫苗接種的資源轉移至65歲以上長者，並確保九成以上學童接種疫苗；安老院及醫院員工每日接受快速抗原測試。政府當局亦可考慮在未來一至兩個月，每隔一日向每位市民提供快速抗原測試套裝，全民一同自我檢測，並考慮全面封城的可能性。

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