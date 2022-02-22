公務員染疫 | 法援署職員初確診　九龍分署諮詢及申請組暫時關閉

法律援助署今日（22日）表示，一名律政書記初步確診2019冠狀病毒病，轄下位於九龍旺角聯運街30號旺角政府合署地下的九龍分署諮詢及申請組須暫時關閉，直至另行通告。法援署會安排為相關地方進行全面清潔及消毒，其間有關辦事處的職員在家工作。



▼2月22日 恆安邨恆峰樓圍封檢測▼



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【18:21】衞生署表示，署方轄下荃灣牙科診所及李寶椿牙科診所各有一名職員新型冠狀病毒檢測呈陽性，兩所診所將分別於今日及明日（23日）關閉以進行徹底清潔和消毒。職員已聯絡已預約的受影響人士另作服務安排。

兩名分別於荃灣牙科診所及李寶椿牙科診所工作的員工均負責清潔及支援工作，工作時有佩戴適當的個人防護裝備。她們最近一次當值日期為2月21日，並同於當日求醫和接受檢測，兩人今日接獲通知其新型冠狀病毒檢測呈陽性。

【17:40】法律援助署表示，一名律政書記初步確診，轄下位於九龍旺角聯運街30號旺角政府合署地下的九龍分署諮詢及申請組須暫時關閉，直至另行通告。法援署會安排為相關地方進行全面清潔及消毒，其間有關辦事處的職員在家工作。

市民如需提出任何民事法援申請，可到位於金鐘道政府合署25樓的諮詢及申請組辦理。至於位於旺角政府合署三樓的九龍分署申請及審查組和繳款處，將於明日（ 23日）早上9時30分恢復服務。該職員在法援署九龍分署上班，負責會見公眾以處理法律援助申請事宜，最近沒有外遊紀錄，對上一次當值日期為2月18日，最後上班日體温探測正常及工作時一直有佩戴口罩。

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