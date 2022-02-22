新冠疫苗｜醫專呼籲孕婦及哺乳媽媽要盡快打針　市民勿迫爆急症室

第五波疫情嚴峻，大量患者令公立醫院及急症室服務不勝負荷。香港醫學專科學院與轄下15個分科學院今日(22日)發表聯合聲明，提到疫情已對本港醫療系統造成重大負擔，急症室服務除了處理新冠患者外，亦必須確保其他緊急的傷患者，能夠得到及時的專業評估和治療，提醒浮疫市民，應依從當局就前往急症室或指定診所之相關指引作出安排。另外，亦提醒孕婦及哺乳期婦女應盡快接種疫苗。



聲明指出，不適當使用急症室服務有可能危及緊急傷患者所需的照顧，令真正需要急症室服務的人士之輪候時間延長。呼籲初步確診或已確診陽性的市民，應依從當局就前往急症室或指定診所之相關指引作出安排。

醫專呼籲市民盡快接種疫苗。（資料圖片）

聲明又指，雖然 Omicron看似導致嚴重症狀或死亡率的風險較先前的變種病毒株為低，但其高傳播力足以導致社區感染個案大增。醫專建議市民盡早接種疫苗，符合接種第三劑的人應盡早接種，以加強疫苗的保護效能。

▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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兒童是這一波疫情中受影響最嚴重的群組之一，醫專指，適齡兒童應該盡快接種疫苗。成年人接種疫苗，亦能間接保護尚未可接種疫苗的幼童和嬰兒。同時孕婦和哺乳期婦女亦應打針，以更好地保護自己和嬰兒。長者亦不應再遲豫，要盡早接種新冠疫苗。

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另外，就有報道指不同專科學院向醫生發出指引，收緊新冠疫苗的醫學豁免證明書之簽發門檻等，醫專澄清其不同專科的分科學院並無就此醫學豁免證明書事宜發出任何指引，而所指的相信是衞生防護中心最近更新的指引，或其他專業團體的意見。