封區｜南昌邨昌逸樓、昌謙樓共揪135宗初陽個案　佔受檢居民12%

深水埗南昌邨昌逸樓及昌謙樓解封，共有約1100人接受檢測，分別發現72宗及63宗初步陽性檢測個案，換言之受檢人士中，初陽個案佔約12%。

此外，政府分別在昌逸樓及昌謙樓到訪約310戶及220戶，當中各有約45戶及30戶沒人應門。

特首林鄭月娥今日在記者會曾提到，近日圍封強檢行動中，找到約2至8%受檢人士染疫，換言之，今次南昌邨行動找到的個案比率，是近來最高。



▼2.21 深水埗南昌邨昌謙樓及昌逸樓圍封檢測▼



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深水埗南昌邨昌逸樓及昌謙樓昨日下午6時30分被圍封強檢，今日夜晚約7時起解封。已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

行動中發現，640名身處昌逸樓的人士接受檢測，當中發現72宗初步陽性個案；另有約460名身處昌謙樓的人士接受檢測，當中發現63宗初步陽性個案，合共135名居民染疫。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

林鄭：圍封找到更多個案 反映社區多隱性傳播鏈

特首林鄭月娥表示，早前進行圍封檢測時，找到確診個案已由0.5%增至約8%高峰，則每千名住客由月初找到5名患者，近期已找到20至80名患者，透過污水檢測也發現高病毒量，反映社區有非常多隱性傳播鏈，有一定比例人士已受感染，希望盡早找到患者隔離，故正物色更多社區隔離設施，並會加快興建。