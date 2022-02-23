公院疫苗接種站延長服務至一周六天　港怡兒童接種服務明啟動

為了提升接種量，由本周六（26日）起，政府會擴大13間位於公立醫院的新冠疫苗接種站的服務至一周六天，即星期六會照常開放，為市民接種復必泰疫苗，無須預約。此外，香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心將由明日（24日）起投入服務，專為5至11歲兒童接種復必泰疫苗。



公務員事務局局長聶德權表示，公立醫院新冠疫苗接種站自去年9月底分階段啓用以來，逐漸成為了一個重要的疫苗接種途徑。當前疫情非常嚴峻，為讓更多市民可以在短時間內接種疫苗，接種站的開放時間會由星期一至五擴大至星期一至六，作為提升接種量的措施之一。

港怡醫院明日起提供兒童接種疫苗服務。

此外，香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心將由明日起投入服務，專為5至11歲兒童接種復必泰疫苗，星期一至五的開放時間為上午十時至下午六時，星期六及星期日則上午八時至下午八時開放。由三月一日起，星期一至五的開放時間將延長至上午十時至下午八時，星期六及星期日則於上午八時至下午八時開放。

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公院新冠疫苗接種站分別位於東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院、博愛醫院、北區醫院、瑪嘉烈醫院、律敦治醫院、雅麗氏何妙齡那打素醫院，以及仁濟醫院。

除瑪嘉烈醫院外，接種站的新開放時間為星期一至六（公眾假期除外）上午十時至下午七時，最後接種時間為下午六時三十分。瑪嘉烈醫院接種站開放時間為星期一至六（公眾假期除外）上午九時至下午六時，最後接種時間為下午五時三十分。所有接種站午膳時間照常開放。