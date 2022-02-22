疫情｜港鐵單日增60宗初步確診　至今逾300人中招涉多個營運部門

第五波疫情失控，本港今（22日）增6,211宗確診個案。港鐵公布，共收到60宗初步確診個案，涉及站務、車務、巴士、保安、清潔、維修及後勤人員。此外，至今已錄得逾300宗涉及車務及維修的員工、承辦商人員的確診個案。



▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼



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12宗個案為核酸測試、48宗經快速測試發現

港鐵公布，截至今晚6時，共收到60宗初步確診個案，其中46人為公司員工、14人為承辦商人員。當中，12宗個案為核酸測試發現，涉及涉及站務、車務、巴士、保安、維修及後勤的港鐵員工，以及承辦商的清潔、保安、維修及後勤人員。亦有48宗個案經快速測試發現，涉及站務、車務、巴士、維修及後勤員工，以及涉及清潔保安、客務及維修的承辦商人員。

港鐵續指，在第五波疫情下，至今已錄得逾300宗涉及車務及維修的員工、承辦商人員的確診個案。數字未計及因被衛生防護中心列作密切接觸者、居所所在大廈被圍封而需接受強制檢測等，以致未能上班的個案。

港鐵又指，現時服務現時維持正常，祖隨著確診同事的人數可能隨著疫情擴大而增加，一旦情況惡化，影響到日常營運的人手安排，或可能短暫調整服務，如調整列車班次、暫停部分車站客務中心的服務等，屆時將盡快透過適當渠道通知公眾。