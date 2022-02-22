疫情｜增39名患者離世　總計350人　醫管局再促停止污衊醫護人員

新冠病毒第五波疫情中單日不治人數再創新高，醫院管理局今日（22日）公布，新增39名患者離世，包括22名男患者及17名女患者。現時有19宗危殆個案，以及30宗嚴重個案。疫情累計有350名病人在公立醫院離世，當中3名是小童，其他大部分是長者。



醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，最近在網上流傳惡意污衊醫護人員的影片，他强調醫護人員一直盡心救治病人，市民不應受人挑撥，並停止轉發相關影片。



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45歲死者為居院舍長期病患者

劉家獻表示，今日共新增39宗死亡個案，其中過去24小時有32名病人離世，包括17男15女，年齡介乎45至103歲，27人為60歲以上，大部份屬長者，擁有長期病患，及未曾接種疫苗。其中45歲死者居住在院舍，是一名需要臥床的長期病患者，入院時情況已經非常差。另有7名病人本月20日離世，包括5男2女，年齡介乎66至93歲。他又指，有50名病人入院篩查時發現初步陽性，同房的30名病人被列爲密切接觸者。

私院聖保祿醫院將接收港島東病人

目前隔離病床的使用量為92%，已達隔離病床的上限。劉家獻指出，聖保祿醫院很快就同意撥出20張病床接收港島東聯網非新冠肺炎病人，他認爲20張病床也很重要，因為病床會流轉使用，預計一兩日可安排使用，期盼其他私家醫院陸續達成接收病人的安排。

他亦希望分流康復及療養中的病人，或轉介私家醫院協助進行洗腎、放射診斷等服務。他補充，由醫管局轉介去私家醫院的病人只需付公立醫院的費用。如有公私營醫院合作的新進展會再公布。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。(廖雁雄攝)

促停止轉發非事實短片：市民不應受人挑撥

至今有873名醫管局員工受感染。劉家獻表示，未來一星期會為所有前線員工，在上班前進行快速測試，以確保他們沒有受感染，不將病毒帶入院。他又認爲，醫管局員工確診的確會影響人手，但希望市民能夠體諒醫護人員，明白「佢哋好辛苦」。他承諾，當得知員工康復，就會盡快安排他們返回崗位。

劉家獻主動提及，最近在網上流傳惡意污衊醫護人員的影片，並對此予以强烈譴責。他表示，醫護人員一直盡全力救治病人，醫管局亦一直增設隔離病床，而政府亦增設社區隔離設施。醫管局亦調動人手到前線抗疫，包括兒科、骨科、外科的臨床醫護人員都加入抗疫，部分臨床部門的病床都轉作抗疫用途。他强調，所有醫護會本着天職救人，盡心盡力救治病人，希望各界同心抗疫，市民亦不應受人挑撥，直指有關影片的内容及評論並非事實，呼籲市民停止轉發相關影片。

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