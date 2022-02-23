財政預算案 |警隊預算266億元　增3首長級人員　5億元購特別車輛

【財政預算案2022】警務處2022/23年度最新開支預算266.7億元，較2021/22年度修訂預算232億元增加14.7%。警隊編制將增加3個首長級及4個非守長級職位，預計將有38,397名警務人員，薪酬開支升12%約184億元。



警隊去年有水警殉職，22/23年度將大幅調升「行動單位工作」近25%，預算58.5億元，當中包括打擊水路非法入境者及走私活動，以及處理公眾活動等。警隊裝備預算開支升幅近倍達12.8億元，當中200萬元強化水警船，5億元用作「警隊特別用途車輛」。



警務處2022/23年度最新開支預算266.7億元，較2021/22年度修訂預算232億元增加14.7%。（資料圖片）

警務處2021/22年度預算開支250.6億元，經修訂後為232.6億元，減少7.2%。22/23年度預算為266.7億元， 較20/21年度原來預算增加6.4%、修訂預算增加14.7%。至於國安處相關開支，則未見有欄目交代，政府開支預算摘要中，就「維護國家安全」開支亦只有去年度提及的80億元。

開支預算摘要中列出，2021/22年度的維護國家安全開支，2022/23年度則未撥款。（政府文件）

警力增至38397人 薪金開支184億

警隊編制上預算增加7個職位，分別3個首長級和4個非首長級，預料至明年3月31日會有38,397名警務人員，較2019年「反修例風波」上升8.3%。警隊薪金預算184億元，較21/22年修訂上升近12%，津貼預算4.7億元，上升1.7億元，而與額外職務有關的工作相關津貼，就由1.9億增至2.2億元。

警隊預留200萬元強化水警船。（資料圖片/林振華攝）

行動開支58.5億 打擊水路走私

警務處四部分財政預算均較21/22年度修訂上升，當中「行動單位工作」預算增幅最多，涉及58.5億元升幅24.1%，目標在偵破水路非法入境者、瓦解走私活動，及調派警員在重大保安事故及公眾活動中維持公共秩序和確保公眾安全。至於「維持社會治安」，預算達127億元，較21/22年修訂預算增加近11.9%；「防止及偵破罪案」及「道路安全」預算分別為53.9億元及26.5億元。俗稱「線人費」的酬金及特別服務維持1.5億元。

用於採購「水炮車」在內的「警隊特別用途車輛」預算開支5億元。（資料圖片）

非經營預算倍增 200萬元強化水警船

至於用作購買機器、設備及工程開支的非經營帳目，警務處預算開支12.8億元，較21/22年度修訂預算6.6億元升幅近倍，當中預留200萬元於警輪小型修改工程，預算按年度上升近六成，另用於採購「水炮車」在內的「警隊特別用途車輛」預算開支5億元，較修訂預算升兩成。至於用於購買裝備的「專門用途的物料及設備」開支為4.3億元。

▼政府2月23日公布新年度財政預算案▼

