財政預算案｜100億元助生命健康科研　設數字化經濟委員會推創科

【財政預算案2022】新一份財政預算案今日（23日）出爐，財政司司長陳茂波將以視像方式發表，近年港府大量投放資金予發展創新科技，陳宣布會在未來基金投資分配100億元，設策略性科創基金，為具戰略價值的企業增創科機會，當中50億元會用作成立一個新的投資基金「策略性創科基金」，會邀請科技園公司和數碼港物色對香港具有戰略價值的科技企業以及可以豐富創科生態的投資機會。

為進一步生命健康科研工作，當局會再撥出100億元協助臨床試驗等，並在落馬洲港深科技園設INNO LIFE Tech Hub創新科研中心，匯聚全球頂尖，生物醫學、人工智能等範疇，預防診斷、藥物開放、康復等領域。醫管局會探討如何利用機構配合及研發，促進科研多元合作，建設香港成為健康研發的重鎮。



另外，港府會支援大學成立初創團隊，進一步科研成果落地，每間大學增加至1600萬元，每年最多150萬元，為期最多3年。



「未來基金」對「香港增長組合」分配增加100億元

陳茂波說，過去數年，除了20億元的「創科創投基金」外，會通過科技園公司和數碼港分別成立了「科技企業投資基金」和「數碼港投資創業基金」，有關的投資對象主要是起始階段的初創企業，未必適合一些稍具規模並正在拓展業務的企業。

當局宣布在「未來基金」撥出部份款項，成立一個名為「香港增長組合」的投資組合，投資於「與香港有關連」的項目，其中「未來基金」對「香港增長組合」的分配增加100億元，當中50億元會用作成立一個新的投資基金「策略性創科基金」，會邀請科技園公司和數碼港，物色對香港具有戰略價值的科技企業，以及可豐富創科生態的投資機會。

財政司司長陳茂波。（立法會直播截圖）

當局同時會在創新及科技基金下，支援大學成立初創團隊，進一步將科研成果落地，每間大學的資助額將增至1,600萬元。當局亦會設一比一資金配對，每年最多150萬元，為期最多3年，涉額外4,800萬元支出。

建設香港成健康研發重鎮

陳茂波又指，未來會聚焦生命健康科研，政府2018年己撥100億設inno HK創新實驗室，16所實驗室與生命健康有關。為進一步推動相關科研工作，會再撥出100億元協助臨床試驗等，在落馬洲港深科技園設園INNO LIFE Tech Hub 創新科研中心，匯聚全球頂尖，生物醫學、人工智能等範疇，預防診斷、藥物開放、康復等領域，醫管局會探討如何利用機構配合及研發，促進科研多元合作，建設香港成為健康研發的重鎮。

設數字化經濟委員會助精英及政府官員持續推動創科發展

陳續說，創科及「數字經濟」是核心競爭力，創科產業提升其他行業，新舊行業都需要創科引領，邁向高質量發展、數字化要必要趨勢搜集經濟各項數字，可協助更好認識整體經濟，提升效率、推動創新，為加速數字化，港府會設立「數字化經濟委員會」， 協助精英及政府官員持續推動創科發展，推動再工業化，提升競爭力，共投放1,300億元。