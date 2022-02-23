財政預算案｜綜援額外派半月糧　失業貸款延長一年　上限增至10萬

【財政預算案2022】新一份《財政預算案》今日（23日）發表，財政司長陳茂波公布，推出多項一次性措施，包括延長去年4月推出、供失業人士申請的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」申請期，由今年4月延長一年至明年4月底，申請上限亦由8萬元增至10萬，最長還款期由6年延長到10年，借款人可選擇「還息不還本」的時期亦由首12個月延長至18個月。

領取社會保障金額的合資格人士，將獲發多半個月金額津貼；在職家庭津貼亦會有相約安排。



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陳茂波：疫情急劇惡化 失業及就業不足情況轉差

陳茂波提到，本地第五波疫情急劇惡化，市民生活承受很大壓力，料本港短期經濟面對沉重壓力，以消費行業猶甚，失業及就業不足情況轉差，預期第一季經濟表現不容樂觀。陳又指，防疫抗疫基金早前已獲財務委員會注資270億，推出第6輪措施，包括首度推出的臨時失業支援，向每位合資格人士提供1萬元資助，他相信有助解決市民燃眉之急。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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失業貸款申請限期延至明年4月底 最長還款期延長至10年

陳提出，將供失業人士申請的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」申請期延長一年，至明年4月底，貸款金額增加至申請人在職期間平均收入的9倍，申請上限亦由8萬元增至10萬，最長還款期由6年延長到10年，借款人可選擇「還息不還本」的時期亦由首12個月延長至18個月。

綜援、高齡津貼、長生津、傷殘津貼多半個月金額津貼

另外，陳亦提出，綜援、高齡津貼、長者生活津貼、傷殘津貼受助人將獲多半個月金額津貼，預計額外支出約為23.84億元；而在職家庭津貼亦會有相約安排，額外支出1.17億元。

公共交通補貼門檻下調至200元 補貼上限增至每月500元

陳續公布，由今年5月至10月，公共交通費用補貼計劃的門檻由400元降至200元，即市民每月若花多於200元在公共交通開支上，將獲當局提供三分之一的補貼，補貼上限為每月500元，預計每月惠及約380萬名市民，而計劃下的補貼金額將增加約1.8億元。