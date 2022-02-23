DR誤殺｜周向榮指女顧客死與員行為有關　求申終院上訴證明書被拒

DR醫學美容集團十年前推出一個聲稱可增免疫力的CIK療程，惟有女顧客使用後細菌感染死亡，集團老闆周向榮被裁定誤殺罪成，經上訴後獲減刑至10年。但周仍對裁決不服，並稱令女顧客致死主要與員工的行為有關，他只是公司的控制者，是否應付責任，認為這涉及廣泛重要性，要求終審法院定斷。惟上訴庭指周作為醫生，應注意到療程的危險，卻未建立安全系統，拒發出到終院的上訴證明書。



涉案3女事主1死2傷殘

上訴人周向榮(68歲)，被裁定於2012年10月誤殺茶餐廳老闆娘陳宛琳(46歲)

。事件共3名女事主，除了陳因細菌感染至敗血症死亡外，另有兩名女顧客亦出現細菌感染情況，其中一名女教師，更需截去雙腿及4根手指，餘下一名女事主亦有傷殘。

3名被告被判囚3年半至10年

周向榮及同案的兩名被告技術員陳冠忠(37歲)和女醫生麥允齡，同樣經審訊後被裁定誤殺罪成。周及陳原被判囚12年及10年， 經上訴後，獲減刑至10年及8年；而麥則被判囚 3年半。

主要理據指死因與員工行為有關

周向榮就裁決上訴敗訴後，指案件涉及重大而廣泛的重要性，要求上訴至終審法院，他欲爭議的論點為：引致事主死亡的主因，主要涉及DR員工的行為，周作為控制DR的人士，是否需為該行為負擔責任，因而要求上訴庭頒下證明書讓他可上訴至終院。

官指周作為醫生未建立安全系統

上訴庭今拒絕其申請並判辭指周的說法是轉移視線，案中有證據顯示周參與公司運作，對於CIK療程的每個細節均親力親為，再者，周向榮身為醫生，在案中推廣、籌備和管理CIK療程，應注意到療程的危險，卻未有建立安全系統。

雖然上訴庭拒向周發出證明書，但周仍可以直接向終院提出上訴申請。

案件編號：CACC5/2018