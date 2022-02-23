財政預算案｜差餉住宅疫市升0.7%　嘉湖山莊飊4%　寫字樓續跌

【財政預算案2022】第五波疫情重創本港經濟，財政司司長陳茂波今日（23日）宣讀新一份《財政預算案》，政府同時公布重估的應課差餉租值。根據最新估算，2022/23年的應課差餉租值疫市上升，平均上升0.9%，其中十大藍籌屋苑之一、位於天水圍的嘉湖山莊升幅最大，達4%，而太古城則是唯一現跌幅的藍籌屋苑，較上一個年度下跌2%。

差估署助理署長鄧燕霞認為，今次數據反映到現實市況，形容與去年相比是「企穩咗」，有向上微調的趨勢，但難言第五波疫情來襲後，會否令估值再度下跌。



新一份《財政預算案》今日出爐，同時公布重估的應課差餉租值。（資料圖片）

根據差估署的估算，全港住宅單位在重估應課差餉租值後，平均微升0.7%，全部單位類型均錄得輕微升勢，增幅介乎0.2%至0.9%，當中面積低於752平方呎的私人中小型住宅單位升幅最高。

翻查資料，差餉物業估價署去年和前年的估算均現跌幅，去年的平均跌幅更達4.1%，為2010/11年後最大跌幅，今次是連續兩年下跌後，差餉租值估價首次回升。

僅太古城跌2%

以十大藍籌屋苑為例，大部分屋苑的估算均無升跌，只有在東區的大型住宅屋苑太古城下跌2%，以小型單位尤其嚴重，未扣除寬減前，每月差餉款額下跌23元，但在天水圍的嘉湖山莊卻錄得4%升幅，當中以大型單位的增長最大，未扣除寬減前，每個單位增35元，而餘兩個現增的屋苑則為南區鴨脷洲的海怡半島和黃埔花園，兩者的最新差餉估算均是微升1%。

在非住宅單位方面，寫字樓繼續現跌幅，達1.2%。（資料圖片）

至於非住宅物業的重估應課差餉租值亦現輕微增長，平均增幅為1.1%，介乎-1.2至+1.9%，當中唯一現跌幅的類別為寫字樓，而工業樓宇則扭轉上一個年度的跌幅，反升1.9%，為升幅最大的非住宅物業類別。

第五波來襲、百業蕭條下，最新差餉估算不跌反升，差估署助理署長鄧燕霞解釋，最新差餉估算基礎來自去年10月1日租金市場的情況，亦有反映到疫情對經濟的影響，形容是「貼市況」。她續指，雖然數據上有輕微升跌，但整體僅稍升0.9%，相差不大，「基本上同舊年比，個市況係企穩咗，我哋睇到個趨勢由向上微調嘅情況出現，比較緩和啲，唔係好急促咁去」。

差估署：或租戶不想「住細咗」 揀偏遠地區致嘉湖山莊「搶手」升幅大

在住宅單位方面，對於太古城現跌幅，而嘉湖山莊的升勢最為強勁，她認為在經濟不景氣時，租戶若要節省金錢，但不欲「住細咗」，便會選擇改住較偏遠的地區，令嘉湖山莊更為「搶手」。

在非住宅單位方面，寫字樓繼續現跌幅，鄧燕霞認為，疫情下，商業運作模式有轉變，許多工作轉為在家工作，「咁可能要嘅地方冇咁多，咁變咗需求就會細咗」，甚至有部分企業遷至租金較為便宜的工廈，「就算你話工廠樓升，但相較寫字樓（的租金水平）都應該係低」，亦因此令工業樓宇的最新差餉估算微升。

對於疫情持續，令經濟疲弱，未來的差餉估算會否再次下跌，鄧稱，下一個年度的估算將於10月進行，難以估算屆時的經濟和不同類型單位的租金情況。

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