財政預算案｜差餉累進制逾80萬租值徵12%　留一千億拓北部都會區

【財政預算案2022】本港土地供應持續緊張，財政司司長陳茂波今日（23日）發表本屆政府任內最後一份《財政預算案》，並宣布從「未來基金」累積收益，預留1,000億元加快發展北部都會區，並會在兩至三年內，制訂北部都會區內4個土地開拓項目的發展方案。

他又提出將會改革住宅物業的差餉制度，包括日後當局推差餉寬免時，僅限自然人的業主，而每名業主名下只有一個住宅物業可獲申請寬減。當局又為差餉引入累進制，應課差餉租值55萬元或以下的住宅物業，將一如既往，按租值徵收5%差餉；應課差餉租值超過55萬元的住宅物業，則建議在其後25萬元租值則會徵收8%；超出80萬元的租值會按12%徵收，以反映「能者多付」原則。



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目前本港所有物業均需按應課差餉租值，劃一徵收5%差餉。陳茂波去年《財政預算案》已預告會檢視差餉制度，他今日交代檢討結果，會在住宅物業引入累進差餉制度，建議應課差餉租值為55萬元或以下的住宅物業，差餉一如現時按租值5%徵收。應課差餉租值超過55萬元的住宅物業，則建議首55萬元租值同樣按5%徵收差餉，其後25萬元租值則按8%徵收，超出80萬元的租值會按12%徵收，以更能反映「能者多付」的原則。

他預計約4.2萬個住宅物業受影響，佔整體私人住宅物業的總數約2%，政府收入每年可增加約7.6億元。

差餉寬減機制改 僅限有身份證自然人業主 每人限一物業

他表示，日後住宅物業的差餉寬減，僅限合資格並且是自然人的業主，就名下一個住宅物業申請寬減，參照2022/23年度的差餉寬減上限，新安排可讓政府於日後推行一次性差餉寬減措施時節省約31億元。

▼2021年《施政報告》發展新界北部都會區▼



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兩至三年內為北部都會區內4土地訂發展方案

陳茂波表示，《北部都會區發展策略》及「明日大嶼」計劃，均是增加本港土地供應的重要舉措，前者可提供大量土地，支持本港創科業的發展，當中洪水橋／厦村亦可以發展成新界北現代服務業中心，至於包括新田科技城、羅湖、文錦渡綜合發展樞紐、馬草壟，以及流浮山、尖鼻嘴同白泥一帶發展範圍，政府亦會爭取在2、3年內，為這4個土地開拓項目制訂發展方案，亦會加緊落實新發展區的工程，確保房屋項目如期落成。

他表示，會從「未來基金」累積收益中，預留1,000億元，在基本工程儲備基金下成立專款，以加快推動北部都會區內土地、房屋和交通基建項目的進程。

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明日大嶼今年第4季提出初步方案

至於「明日大嶼」方面，他表示，去年已展開中部水域人工島的相關研究，預計於今年第4季可提出初步方案。他特別提到，政府正研究精簡程序，爭取進一步提前原本2027年展開的首階段填海工程，以及首批居民在2034年入伙的時間表。他未有交代詳細財政安排，僅表示會在相關研究中進行財務評估，探討利用不同模式及融資方案，包括考慮是否採用發債或公私營合作等模式推動發展。

陳茂波續指，2021/22年度的用地整體供應估計可興建約2萬個單位，較供應目標高出約7,000伙。而2022/23年度賣地計劃，則共有13幅住宅用地及4幅商業用地，預計分別可興建約8,000住宅單位，以及提供約30萬平方米商業樓面面積。賣地計劃的住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約1.8萬個單位。

未來5年準備約103公頃土地建私樓

至於短、期中期私營房屋土地方面，政府未來5年準備約103公頃土地，通過賣地或鐵路物業招標，興建逾5.7萬個單位的土地，當中近40%土地供應來自新發展區／新市鎮擴展區；另外40%來自其他地區的政府賣地項目；其餘則來自已經進入設計階段的鐵路物業發展項目。他強調，以上的數字並未計及市區重建局項目和其他私人土地發展項目。

至於《施政報告》提到的精簡土地規劃程序，新一份《財政預算案》亦有着墨，陳茂波表示，發展局正全力檢視與土地發展相關的法例，以精簡發展流程及法定程序，縮短造地時間。並計劃於今年內，向立法會提交修訂條例草案，期望社會各界支持改革，讓各項填海工程、新發展區，以及公私營房屋項目得以早日落成。

已覓約350公頃土地 興建約33萬公營房屋

陳茂波又提到，已覓得約350公頃土地，興建約33萬個公營房屋單位，可滿足未來10年約30.1萬個公營房屋單位的需求，而這33萬個單位約3分1預計會在第一個5年落成，餘下則預計在第二個5年期落成。

私營房屋方面，估計2022年起計的5年內，私人住宅單位每年平均落成量超過1.9萬個，較過去5年的平均數增加約40%。未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應量達9.8萬伙，形容是「近年新高」。

至於《施政報告》提供將過渡性房屋加碼到2萬伙，陳茂波則表示，政府已覓得足夠土地提供超過1.7萬個過渡性房屋單位，現時已有約2,300個單位正在營運，另外約4,200伙正動工興建，預計在今年落成啓用；預期在明年底前再有約1.1萬伙落成營運。