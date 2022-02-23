財政預算案｜首設租金扣稅助無殼一族　上限10萬元　寬減四季差餉

財政司司長陳茂波任內最後一份《財政預算案》今日（23日）出爐，當中包括設立住宅租金開支扣稅，以減輕「無殼族」租住私人物業的負擔，每個課稅年度的扣除上限為10萬元，預計在今年第二季將有關草案提交立法會審議。

陳茂波亦建議，為住宅和非住宅物業提供4季差餉寬減，前者首兩季以1,500元為上限，後者首兩季則以5,000元為上限，其後兩季的差餉寬減均會下跌，預計有299萬個住宅物業，以及43萬個非住宅單位，政府收入合共將減少151億元。



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陳茂波在任內最後一份《財政預算案》中建議，在2022/23課稅年度起，設立住宅租金開支扣稅，以減輕並無持有物業的薪俸稅和個人入息課稅納稅人，租住私人物業的負擔，每個課稅年度的扣除上限為10萬元，預計在今年第二季將有關草案提交立法會審議，預料政府收入將會減少33億元。

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而有自置物業的市民和企業，都獲「派糖」。陳茂波表示，其中一項紓解民困措施，為寬減2022/23年4季差餉，首兩季以每戶每季1,500元為上限，其後兩季則減至每戶每季1,000元為上限，涉及299萬個住宅物業，總款達117億元。

至於非住宅差餉方面，亦可獲4季寬減，首兩季以每戶每季5,000元為上限，其後兩季則減至每戶每季上限2,000元，估計涉及43萬個非住宅單位，政府收入將減少34億元。

▼陳茂波任內5份財政預算案封面顏色▼

