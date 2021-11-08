鄧炳強點名批許智峯「叫人衝、自己鬆」　籲投白票者心腸歹毒

保安局局長鄧炳強今日（8日）於網誌撰文，提到社會上仍然有人死心不息，以「軟對抗」方式危害國家安全，必須高度提防。他又特別點名及大篇幅批評前立法會議員許智峯呼籲市民投白票，指其行為涉嫌違反《國安法》之餘，亦是「叫人衝、自己鬆」的懦夫行為。



稱手部受傷再次提醒必須「防微杜漸」

鄧炳強提到：「上星期我因手肘受傷發炎，入院接受了小手術及跟進檢查。今次上了寶貴一課，再次提醒我，無論在照顧身體或工作上，任何看似不嚴重的小事，都不能掉以輕心，必須防微杜漸。引伸到我的工作，尤其在維護國家安全方面，更要切實防範和盡早制止任何危害國家或香港安全的行為和活動，不能讓破壞分子有機可乘，顛覆香港。」

他指出，國安法實施後香港由亂變治，社會秩序重回正軌，但仍要時刻保持警覺，慎防反中亂港分子再生事端，危害國家安全和破壞社會安寧。「我們見到社會上仍有少數激進分子死心不息，透過潛移默化的『軟對抗』方式，包括媒體、影片、刊物、文化藝術甚至網絡遊戲等，煽動及鼓吹暴力，挑起對國家和特區政府的憎恨，市民必須對此高度提防。」

點名許智峯籲投白票之舉 或已違國安法

鄧炳強特別點名身處海外的前立法會議員許智峯，指對方在社交網站發帖，煽動香港市民杯葛抵制2021年立法會換屆選舉，在選舉當日投白票，認為該行為或已觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》，「這些破壞選舉的違法行為，亦有可能干犯《香港國安法》相關條文。」

他提到，有一些死心不息意圖「攬炒」香港的破壞分子，犯法之後為逃避法律責任，「公然『走佬』棄保潛逃，無恥地乞求外國庇護，當中許智峯在香港涉嫌干犯最少『九宗罪』而被檢控，他不但欺騙法庭以獲批准離開香港，亦用諸多藉口為自己卸責，是羞恥、虛偽的懦夫行為，亦令家人蒙羞。若他認為投白票以反制立法會選舉是合法合理，為何自己不回港進行所謂的『抗爭』，反而卑鄙地煽動市民違法？正所謂『叫人衝、自己鬆』，行為卑劣。」

鄧炳強指：「市民應認清這班無恥之徒的歹毒心腸，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容，否則很可能需要承擔法律責任。對任何違法行為，執法部門必定嚴正執法，不會讓違法分子逍遙法外。」他指，立法會選舉提名期將於本星期五截止，呼籲愛國愛港的有能之士，不論來自社會任何階層，不論政治背景，只要真誠擁護《基本法》並效忠香港特區，請把握機會積極參選，服務社會，改善民生；亦鼓勵所有合資格的選民在12月19日踴躍投票。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。