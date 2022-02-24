染疫外傭被炒露宿街頭　勞工處警告僱主或違法：日後聘外傭將被拒

第五波疫情下有染疫外傭被解僱，要在寒天露宿街頭。勞工處今日（24日）提醒僱主切勿解僱染疫外傭，並應按照《僱傭條例》及「標準僱傭合約」，為染疫外傭提供有薪病假、免費及合適住宿及免費醫療，否則有可能違法，日後亦會被拒絕外傭簽證申請。



▼2月13日 限聚令收緊至2人後首個周日外傭情況▼



+ 8

勞工處今指，根據《僱傭條例》，除僱員因犯嚴重過失而遭即時解僱外，僱主不可在僱員放取有薪病假期間終止其僱傭合約。如僱主違反《僱傭條例》的相關條文，即屬違法，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款10萬元。

此外，如僱主違反《僱傭條例》，將在一段時間內被視為不合資格聘用外傭，其外傭簽證的申請會被拒絕。按《僱傭條例》僱主應為染疫外傭提供有薪病假，而及按「標準僱傭合約」規定，僱主需為外傭提供免費及合適住宿及免費醫療。

僱主因外傭感染而解僱 可能違反《殘疾歧視條例》

當局又警告，若僱主因外傭感染或從新冠肺炎康復而給予外傭較差待遇，例如解僱外傭，亦可能違反《殘疾歧視條例》。

2020年12月，大埔豐年樓外傭宿舍爆疫



即使未累積夠有薪病假日數 勞工處籲體恤 考慮給予有薪病假

勞工處又指，若外傭染病，僱主須根據《僱傭條例》向符合資格的外傭給予病假及疾病津貼。即使染病外傭未有累積足夠的有薪病假日數而未能享有有薪病假，政府也呼籲僱主體恤外傭，考慮給予有薪病假。另外，根據「標準僱傭合約」的規定，僱主須向外傭提供免費及合適的住宿及免費醫療。

疫情令外傭人數跌至34萬 勞工處：外傭貢獻重大

當局強調，外傭協助香港家庭料理家務及照顧家中老幼，貢獻重大。受疫情影響，本港外傭人數已由2020年1月約40萬人，下降至現時約34萬名，認為在疫情下，僱傭雙方更需互相扶持和體諒。我們必須加強對外傭的支援及保障，維持香港作為一個吸引外傭工作的地方，以配合本港家庭的需要。政府呼籲僱主與外傭共同抗疫，絕不應隨意解僱染疫外傭。如外傭因染疫而被僱主解僱，可向勞工處尋求協助。