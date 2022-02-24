公院逼爆｜伊利沙伯及廣華急症室嚴重擠迫　醫管局：病情穩定勿往

第五波下疫情下每日成千上萬市民確診及初陽，公立醫院急症室等候入院人流令公院超負荷。醫管局網頁今早（24日）顯示，多間醫院輪候時間達逾8小時的上限，該局最新發出呼籲，指伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室有大量病人求診，大部份是年紀較大或身體狀況較差長者，由於兩院急症室已嚴重擠迫，故呼籲病情較穩定病人暫時避免前往，並請盡量轉往普通科門診或私家家庭醫生求診。



+ 5

醫管局發出呼籲，指廣華醫院及伊利沙伯醫院急症室已嚴重擠迫，病情較穩定病人暫時避免前往。（資料圖片）

醫管局網頁顯示，在正午12時，18間設有急症室服務的公立醫院，有5間最長等候時間達超過上限的8小時，包括廣華醫院、聯合醫院、瑪嘉烈醫院、天水圍醫院及屯門醫院，而伊利沙伯醫院最長等候時間為5小時。

醫管局籲病情較穩定病人轉往普通科門診或私家醫生求診

醫管局指，現時伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室有大量病人求診，大部份病人是年紀較大或身體狀況較差的長者，求診病人需要等候較長時間。由於急症室現時嚴重擠迫，醫管局呼籲病情較穩定病人，暫時避免到伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室，並盡量轉往普通科門診或私家家庭醫生求診，避免加重兩間急症室負荷，強調兩間急症室的緊急服務不受影響。

醫管局又指，兩間急症室醫護人員正努力處理求診病人，並會盡快安排有醫療需要的病人入院或轉往其他醫院繼續接受治療，希望市民諒解。

有輕微病徵的確診新冠肺炎病人可往指定診所

該局提醒，指定診所已啟動，為有輕微病徵的確診新冠肺炎病人提供服務。確診病人如有其他醫療問題查詢，可致電醫管局支援確診病人等候入住隔離設施支援熱線1836 115 查詢。至於病毒快速測試呈陽性市民，應先安排深喉唾液覆檢及在家耐心等候。

▼2.18 明愛醫院「清零」前情況▼



+ 4

▼2月16日 瑪嘉烈醫院停車場設置帳幕讓病人等候▼

