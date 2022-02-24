疫情│未打針9歲男童染疫　昏迷入院數小時後離世　增67死再創新高

新冠肺炎疫情非常嚴峻，今日（24日）新增8798宗陽性個案，截至今日凌晨，一共有50人死亡，再創疫情以來新高， 當中為35男15女，年齡為52歲至 97 歲，當中42人完全沒有接種疫苗。劉家獻再補充，由於數據太多有點滯後，有周一、周二（21日至22日）呈報再多17人離世，亦即在過去3天，共有67名患者死亡。



其中，一名本身有遺傳病的9歲男童今日早上於家中昏迷，入院前已經無心跳及呼吸要做心外壓，至中上7時離世，經檢測後發現為新冠病人〝但未有接種任何疫苗，個案交死因庭跟進，現時將會驗屍等了解死亡原因。



▼聯合醫院一名9歲患者入院後數小時內死亡▼

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疫情嚴竣，今日的確診新冠肺炎患者有8798宗，不少病人仍在家中等待入院。此外，今日的死亡數字亦有上升，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，今早一名9歲男童於家中昏迷，家人即時叫白車送到聯合醫院急症室，並在家中進行簡單急救。惟入院情況仍差，入院時已無心跳及呼吸，要做心外壓搶救。

他說，男童有長期病患，屬遺傳性的肌肉疾病，3歲時已經確診，醫院已召喚兒科醫生協助急救，可是病人搶救無效並今早約7時07分離世。個案已交死因庭跟進，男童無打疫苗，由於死得突然，入院時有即時做測試，確診是新冠病人，個案會包括在明日公布的死亡數字上。

另外，截至今日凌晨，一共有50名患者死亡，包括35男15女，年齡介乎52歲至97歲。死者當中，離世病人中只有6人接種兩劑疫苗，2名接種一劑，為及一共8名接種一劑或以上新冠疫苗，即有42人沒有接種新冠疫苗。

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死者當中有5人年齡少於60歲，另外45位為60歲以上長者。31人年齡高於80歲，當中一名52歲男子，本身為老人院院友，行動不良及溝通不到，於2018年起腦內出血，做過腦手術，長期病患情況比較差；而一名53歲癌症男病人，自身病已擴散至不同器官，而一名56歲男患者為有早發性腦退化，入院前都較差，同樣為住院舍院友。此外，一多60歲女患者，本身為腦腫瘤病人，正接受緊化療，易受感染。

劉亦提到，由於數據太多有點滯後，有周一、周二（21日至22日）呈報再多17人離世，當中為15男5女，年齡為68歲至93歲，而第5波疫情一共255名公院離世，大部分為長者。