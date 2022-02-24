疫情｜天水圍醫院周六起全院改作接收確診者　其他留醫病人將轉院

本港今日（24日）新增8,798宗確診個案，昨更錄得17,269宗呈報個案，大量病人令公立醫院超負荷。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在下午疫情記者會公布，天水圍醫院由周六（26日）凌晨起，全院300張病床改作接收確診病人，該院急症室雖會維持運作，但救護車只會將有緊急需要病人送到急症室，其他病人會送到屯門醫院急症室，而目前在天水圍醫院留醫的病人將會陸續轉去其他醫院。



300病床收確診病人 救護車只將緊急病人送急症室 其他人送屯門醫院

劉家獻解釋，天水圍醫院周六起全院300病床改作接收確診病人，目的是希望集人手及資源照顧病人，救護車只會將緊急病人送天水圍醫院急症室，其他人會送屯門醫院，但自行求診人士不受影響。

天水圍醫院專科門診維持 部分服務改其他醫院或視像診症

至於目前留醫天水圍醫院的其他病人會陸續轉去其他醫院，專科門診維持，專職醫療、放射等會改到其他醫院或視像診症。劉家獻稱，天水圍醫院已規劃新冠病人進出醫院路線，避免重疊，同時會加強通風及為員工提供防護裝備與訓練。

逾3成召喚救護車為無症狀或輕症 致延誤處理358宗個案

同時，劉家獻稱，目前伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室有大量求診病人，病情穩定者要等非常長時間。他又提到，消防處稱過往數日逾3成召喚救護車人士為無症狀或輕症病人，此舉令消防延誤處理個案達358宗，因此他呼籲抗原快測呈陽性人士，應先安排做深喉唾液核酸測試覆檢，輕微或無徵狀病人在家中耐心等候。

浸會醫院會撥12張病床接收九龍東聯網病人

與私院合作接收病人方面，劉家獻稱，浸會醫院會撥12張病床接收公院病人，將安排九龍東聯網合適的病人轉去浸會醫院，而目前仍與其他私院商討合適方案，有其他消息會再公布。

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