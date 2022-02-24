疫情︱竹篙灣患者無援情緒爆煲　梁熙致函特首促改善隔離安排

第五波疫情失控，醫療及隔離設施爆滿，當中竹篙灣檢疫中心早前被安排轉為社區隔離設施，接收低風險患者。民建聯立法會議員梁熙表示，竹篙灣早前發生至少3宗病人企圖自殺事件，他收到不少市民求助，反映營內持續出現管理混亂問題。



梁熙指，隔離營內缺乏醫療治理支援、市民出入營安排混亂，加上檢測安排朝令夕改，令營內患者普遍受嚴重情緒問題困擾。梁熙昨天（23日）已去信特首林鄭月娥，他建議邀請內地專家團隊提出意見及分享管理經驗，並請內地醫療團隊協助醫管局，監測病患病情發展，為病患提供適切治療。



梁熙表示，竹篙灣的患者若非病情轉差須轉送醫院，便只能在營內等候自行康復，嚴重缺乏醫療支援。而隔離營的出營安排指引未能落實執行，導致多宗個案遲遲未有跟進檢測，或在檢測陰性後，未獲告知何時可獲安排離開，白白浪費了不少資源。他認為隔離營的管理亂象，導致患者普遍受嚴重情緒問題困擾，更出現襲擊工作人員，構成嚴重威脅。

梁熙指，未來確診人數只會有增無減，今次事件反應醫療系統嚴重超負荷，因此建議邀請內地專家提出意見及分享管理經驗，並請內地醫療團隊協助醫管局監測病患病情發展，提供適切治療。