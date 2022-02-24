增8798宗確診創新高　呈報個案逾1.7萬宗　累計逾360間院舍爆疫

第五波新冠肺炎疫情持續爆發，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（24日）表示，新增8,798宗確診個案，昨日共收到17,269宗呈報個案，數字進一步上升。食物及衞生局副局長徐德義亦指，截至昨日（23日），第五波疫情錄得的陽性個案已升至6萬宗，根據香港大學統計，個案繁殖率為3.3，即每宗個案可衍生3.3宗個案。



張竹君表示，新增8,798宗確診個案，3宗為輸入個案，當中4,212宗由醫管局界定為確診，其餘4,586宗由公共衛生化所覆檢確診，有4,834宗疑為Omicron個案，19宗疑為Delta。她續指，昨日收到呈報個案達17,269宗，「係增加咗好多」。

張竹君又稱，直至昨日有超過360間院舍出現個案，涉及逾420名員工，另有逾1,100名院友受感染。她表示，有超過30間院舍，出現10人或以染疫。

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徐德義：第五波個案已達6萬宗 升勢未止

徐德義亦指，截至昨日（23日），第五波疫情錄得的陽性個案已升至6萬宗，根據香港大學統計，個案繁殖率為3.3，即每宗個案可衍生3.3宗個案。他表示，疫情仍然嚴重，上升趨勢未停，因此社交距離措施已延長14日。

徐德義又稱，疫苗通行證今日起生效。他提醒，食肆等場所屬主動查核，場地的負責人要使用流動應用程式，掃瞄顧客的針卡二維碼。另外，有4類場所屬被動查核，即商場、百貨公司、街市市集、超市等，進入上述的市民需隨身攜帶針卡，或醫學豁免證明書，在執法人員要求下，需出示文件供檢查。他表示，不論是場地負責人，抑或顧客，一但違反都會有罰則，負責人可罰款5萬元及監禁6個月，市民則定額罰款5,000元。

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醫管局：採樣呈陽性當日計七日 快測陰性可復工

醫管局日前向員工更新指引，指確診員工或被列為密切接觸者的員工，在採樣呈陽性當日開始計算，只要第七日的快速抗原測試為陰性，在通知上司後就可復工。然而，新指引與衞生防護中心所指，確診者14日後陰性才可免除隔離的說法有別。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻回應表示，截至今日有1,668名員工染疫，部份員工的家人為確診者，成為密切接觸者，情況影響前線人手，然而現時需要全民皆兵，「如果真係有辦法平衡到感染風險及醫院運作，有陣時在非常時期希望能夠實施安排，能夠確保足夠人手。」

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劉家獻表示，現有安排經過不少專家分析，考慮到員工疫苗接種率達98%，並由專家參考海外及本地感染控制數據，絕大部份受感染人士在第7日快速檢測呈陰性後，其實已無活病毒傳播，相信情況安全。他又指，相關安排已與衞生防護中心溝通，對方同意解除隔離，而且亦會提醒員工嚴守感染控制，每日都需接受快速檢測。

張竹君：醫管局染疫員工復工安排是特別安排 一般市民中招要隔離14日

問到已打針的染疫市民，在第7日檢測陰性後，是否同樣可以毋須隔離，張竹君表示，上述措施是醫管局要求衞生防護中心特別安排，強調有關員工每日需接受檢測，普通市民都需要隔離14日。