封區｜將軍澳天晉II皇鑽天兩座污水陽性　連安泰邨麗翠苑兩廈圍封

第五波疫情持續嚴峻，政府今日（24日）宣布，觀塘安泰邨明泰樓和長沙灣麗翠苑麗柏閣的污水樣本對病毒呈陽性，並涉及變種病毒，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故分別在下午5時和下午5時半，將兩幢大廈列為「受限區域」，居民分別要在今晚10時和11時前接受檢測，預料明日（25日）中午左右可解封。

至晚上7時，將軍澳天晉II皇鑽天（第5A及5B座）因排放的污水亦對病毒呈陽性，被圍封強制檢測，預料最快明日中午解封。



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觀塘安泰邨明泰樓今午圍封 爭取周五約中午十二時完成

政府表示，觀塘安泰邨明泰樓排放的污水樣本對病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定在下午5時圍封該大廈強制檢測，受檢人士須於晚上10時前，到「受限區域」內的檢測站接受檢測，在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣，目標是爭取於明日約中午十二時完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果。

觀塘安泰邨明泰樓（右）下午5時被圍封強檢。（倪清江攝）

長沙灣麗翠苑麗柏閣圍封行動料周五下午完成

政府其後在下午5時半，再向長沙灣麗翠苑麗柏閣進行封區檢測，該大廈的污水同樣被驗出對病毒呈陽性，受檢人士須於晚上11時前檢測，目標是爭取於明日下午約1時完成行動。

將軍澳天晉II皇鑽天第5A及5B座目標於周五中午完成行動

政府晚上7時再宣布，將軍澳天晉II皇鑽天（第5A及5B座）排放的污水亦對病毒呈陽性，決定即時圍封強制檢測，居民須於凌晨零時前檢測，目標是在明日約中午12時完成行動。

周一至今日曾身處4座圍封樓宇超過兩小時 周六前須強檢

另外，今日不在受限區域內，但周一（21日）至今日期間，曾身處明泰樓、麗柏閣及將軍澳天晉II皇鑽天（第5A及5B座）超過兩小時的人士，亦須於周六（26日）或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。