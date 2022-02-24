疫苗｜曾通波仔大廚持豁免證明　僱主唔認數須再評估：為份工焗打

政府早前宣布將修訂僱傭條例，其中一項修訂提到若僱員拒絕接種疫苗而未能上班導致被解僱，將不會被視為「不合理解僱」。雖然，政府指因身體問題未能接種疫苗、並有醫生簽發證明書的人獲得豁免。

不過，有資深中餐大廚向《香港01》表示，雖然持有醫生簽發的證明書，但僱主額外安排指定醫生要求他再接受評估，令他倍感壓力。他續指，若指定醫生認為他可打針，一旦拒絕可能遭解僱，故準備「焗住」打針。有飲食業工會稱不希望同業「夾硬打針」，籲僱主體諒因身體問題未能打針的僱員。



+ 2

去年通波仔 所獲豁免證明書有效期至今年4月

吳師傅今年50多歲，是資深中餐大廚，去年因為心血管問題做過通波仔手術，另有高血壓、高膽固醇等健康問題，現時仍然要服食薄血丸。他的醫生認為其身體情況不適合打針，每隔數月覆診時便會為他簽發一張證明書，列明吳因為心血管問題，不適合接種復必泰或科興疫苗。吳向記者展示的最新一張證明書是於上年12月簽發，有效期至本年4月15日。

然而，吳指日前收到僱主通知，已安排指定醫生為他再評估，他坦言覺得僱主是不相信他原本那位醫生判斷。他提到，若「公司醫生」認為他適合打針而他拒絕接種，很大機會遭「合理解僱」。

▼2.10「疫苗通行證」率先在D類食肆推行▼



+ 8

拒打針恐遭「合理解僱」 嘆不打針也難找同類工作

吳考慮到現時餐飲業受限於很多防疫措施，食肆招聘時均要求應徵者至少打兩針，若遭解僱，恐怕很難找到新工作，他說如果僱主安排的指定醫生認為他可以打針，為保工作、就算明知有風險都「焗住要打」，只能聽天由命。

飲食業職工總會林千國：冀僱主包容處理

飲食業職工總會主席林千國回應，不希望有同業「夾硬打針」，一直聯同一些議員去信不同公司，呼籲僱主體諒因身體問題未能打針的僱員，「希望僱主包容，但現實歸現實。」

林提到，食肆員工要打針的問題，在過去兩年持續令一些有身體問題、打不到針的同業「深受困擾，無法放下心頭大石。」他坦言員工議價能力低，現時業內的僱主請人又只請一些已接種疫苗的人，見到醫生紙已不作考慮，兩年間他亦見證有些資深的同業因而轉行做地盤、保安。

▼2月24日 疫苗通行證首日 市民在荷里活廣場內掃安心出行▼

