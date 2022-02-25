數據大滯後　何栢良：20萬人已染疫　促打針率需升3倍看齊繁殖率

第五波疫情持續嚴峻，昨日（24日）增8,798宗確診，呈報個案激增至17,269宗，再創新高，總染疫人數升至84046宗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（25日）在電台節目表示，政府公布的數字無法反映現時本港疫情狀況，估計過去4周，已約有20萬宗陽性結果，僅三分一人染疫後有向衞生防護中心呈報，相信在社區內隱形病人，絕大部分屬於輕症。

他又引述，港大研究指，目前病毒繁殖率為3.3，惟接種劑數比率上升不足一倍，反而病毒繁殖率則不上升，認為疫苗打針率仍與病毒繁殖率掛鉤，亦即要升至3以上，才能有效應對疫情。



▼2月24日安泰邨明泰樓封區檢測▼



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何栢良早上在港台節目《千禧年代》表示，政府公布的數字無法反映現時本港疫情狀況，他引述醫管局入院篩查數字，有2%病人確診，而港人入境澳門的陽性比率更達2.6%，並以此推算，過去4周爆發的第五波疫情，約有20萬宗陽性結果，有向衞生防護中心呈報僅得三分之一，相信在社區內隱形病人，絕大部分屬於輕症，但個案不斷增長下，已開始出現未打針的70歲以上長者、兒童等高危病逝，慨嘆事件令人痛心。

他續指，大量70歲以上長者仍未接種疫苗，令死亡個案急升，「有唔少可能唔係直接死於新冠肺炎病毒，而係各種因素影響，譬如低溫症、長期病患惡化、喺露天地方缺乏適當照顧同治療。」

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何栢良又說，根據港大公共衛生學院計算，上周三（16日）的病毒即時繁殖率為3.3，惟疫苗接種劑量「好可惜喺喺過去兩個期係1都冇」。何栢良反問為何接種率不上升，但病毒的繁殖率卻不斷上升。他促請政府盡快釋放人力、配套等資源，以將疫苗接種劑數的繁殖率在短期內升到3以上，「零劑接種人士講緊成100萬以上，咁樣唔係辦法啊，一定要分輕重，邊啲嘢急就要適當擺個緩急次序。」

對於本港醫療人手已極度緊張，他透露，不少私家醫生願意參與疫苗接種計劃，「但係講咗好長時間，呢啲人都未曾可以參加到、有針畀到佢哋手去到中心推動接種」，又批評政府無公布外展隊到學校和院舍打針的數據，「呢啲資訊其實好重要，政府佢又唔公布，我唔明白點解佢唔公布，可能佢未做啦，未做佢咪唔願意公布囉，你唔畀市民知道，咁市民好難配合。」

▼2月24日 伊院急症室迫爆求診病人▼



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本港前日再多50人染疫離世，再創單日新高，何栢良指，死者主要涉及高危因素，包括本身有嚴重長期病患又沒有接種疫苗，建議政府每日除了公布染疫病逝的個案外，亦應同步公布每日在生死註冊處內登記的死亡人數，他解釋醫管局暫停了許多非緊急服務，憂慮近日天氣寒冷下，非染疫人士的死亡數字亦大幅飆升，「你花大量時間去搵無病徵感染者，去處理輕症社區感染者，講緊10幾20萬，有一啲佢本身係老人家、長者或者其他高危因素感染咗，咁呢啲就入唔到醫院，得唔到適當嘅照顧，如果市民我哋唔掌握呢啲數字，我哋好難去到調節醫療應該聚焦喺邊度。」

他表示，若政府無法統籌私營醫療人手協助處理病人，「咁你真係有需要係喺內地搵人嚟幫手，喺呢個情況下面，以拯救生命為先，咁呢個都係有必須性，」他又引述消息指，在緊急法下，可派出內地照顧員到安老院舍幫忙照顧院友，「最迫切係有外展隊幫呢啲人接疫苗」，強調70歲以上長者接種一劑復必泰7日後，已可將重死亡風險大減5倍。

至於昨日（25日）再有9歲男童突然猝逝，他表示近日已出現多宗腦病變兒童死亡，過往流感亦有出現此併發症，他坦言腦病變發生後，難以處理，最好方法是預防，亦即是打針，呼籲家長要盡快帶小孩打針。

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環境局局長黃錦星在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，過去一周，政府因應污水呈陽性結果進行了10多次圍封強制檢測，已有2萬人接受檢測，陽性比率達7%，形容比率高，反映疫情嚴峻性和污水監測病毒的效用極高。

他續指，現時每隔一、兩天便會做一次大規模污水檢測，形容是在地底「做雷達」是先進做法，若發現重災區，便會追蹤至上游，並會因應情況做圍封強檢，或向居民派快速檢測包，以達到「早發現」的目標。被問到現時有許多確診者在居家隔離，或會與強檢令重疊，黃錦星坦言居家隔離或滯後個案令問題變得複雜，「過去我哋睇有同冇，即係陽性同陰性嘅污水，𠵱家係睇陽性污水個濃度係幾多」，現時主力跟污水病毒濃度較高的地區。

黃錦星的司機日前染疫，而黃錦星的深喉唾液樣本化驗結果則呈陰性，他周二（22日）已如常返回辦公室工作。他亦提到，自己的身體狀況正常，亦有繼續每日做快速測試，結果仍然呈陰性。