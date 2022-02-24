8幅地建社區隔離設施涉5萬床位　珠澳大橋人工島亦上榜

第五波新冠肺炎確診人數持續上升，隔離設施不勝負荷，政府覓地加建。發展局周四晚（24日）宣布，已就8個地點興建社區隔離及治療設施，與指定承建商中國建築國際集團簽署合作協議，(落馬洲河套地區已由中央建築團隊接手)，其中有兩個為新增選址，包括由新世界發展借出的粉嶺北新發展區土地，以及港珠澳大橋香港口岸人工島上東南面土地。發展局指，8個項目由特區政府負責建設費用。



▼2月20日 啟德郵輪碼頭空地方艙醫院及隔離設施動工▼



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發展局表示，8個興建社區隔離及治療設施的地點，包括竹篙灣、啟德前跑道區、元朗潭尾（由新鴻基地產借出私人土地）、前新田購物城（由新鴻基地產及恒基地產借出私人土地）、洪水橋近雞伯嶺路、青衣市地段200號、粉嶺馬適路旁，位處粉嶺北新發展區（由新世界發展借出私人土地），以及港珠澳大橋香港口岸人工島上東南面土地，亦即屯門赤鱲角隧道公路以北。當局指，粉嶺和港珠澳大橋香港口岸人工島的地點為新增選址。

發展局表示，已與指定承建商中國建築國際集團簽署合作協議，8個項目均由特區政府負責建設費用，政府感謝地產商無償借出土地，用地已移交工程團隊，讓項目盡早開展。

政府表示，初步估計上述用地一共可提供約5萬個床位，感謝中央接受特區政府請求，委託內地具經驗和極大動員能力的承建商為指定承建商。

▼2.19 竹篙灣新隔離設施動工▼



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另外，政府又指，現已有11間社區隔離酒店啟用，提供3,800多個房間，另有超過30間酒店正準備轉作社區隔離設施用途。

新世界借出的嶺北新發展區土地，有約3.5公頃。（新世界提供相片）

新世界：已完成平整工程 有道路連接及水電煤供應 基建配套齊備

是次借出粉嶺北新發展區土地的新世界回覆表示，第五波疫情擴散，新確診病人入院需求持續增加，決定向政府無償借出土地，並於昨日動工興建方艙醫院，希望能盡早紓緩公營醫療系統龐大的壓力，與社區攜手同心抗疫

新世界續指，土地位於粉嶺馬適路旁，位處粉嶺北新發展區約3.5公頃，已完成平整工程，並有道路連接及水電煤供應，基建配套齊備，政府已動工興建方艙醫院。