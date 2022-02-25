強制檢測｜增20幢　將軍澳3個私人屋苑上榜　涉天晉II、安寧花園

第五波疫情嚴峻，周四（24日）錄得增8,798宗確診，呈報個案激增至17,269宗。食物及衞生局晚上公布，患者曾到訪的20地點被納入強制檢測公告，遍布港九新界，當中以觀塘及將軍澳各以3幢佔最多。至於長沙灣麗翠苑、觀塘安泰邨各有兩幢上榜。此外，將軍澳的強檢大廈全為私人屋苑，包括安寧花園5座、天晉 II 皇鑽天（第5A及5B座）、康盛花園1座。

政府亦公布，由周五（25日）起於維多利亞公園6號足球場（近港鐵天后站）、啟德車站廣場露天廣場（近港鐵啟德站B出口）、青衣游泳池外空地及粉嶺聯和墟遊樂場增設流動採樣站。



20個被納入強制檢測公告的地點，遍布港九新界，當中主要為公共屋邨或居屋大廈。各區中以觀塘及將軍澳，各佔3幢為最多，而將軍澳上榜的大廈全為私人大廈或屋苑。至於長沙灣麗翠苑及觀塘安泰邨各有兩幢上榜，包括麗翠苑麗柏閣、麗棠閣；觀塘安泰邨明泰樓、智泰樓。

此外，以往較少上榜的港島區亦有3幢上榜，包括華貴邨華善樓、北角模範邨民康樓、筲箕灣東駿苑銀駿閣。私人大廈或屋苑方面，則以將軍澳為主，分別為安寧花園5座、天晉 II 皇鑽天（第5A及5B座）、康盛花園1座，另有1幢為筲箕灣東駿苑銀駿閣。

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政府指，為跟進在深水埗、觀塘、北區、大埔、葵青及元朗的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將於周五起，陸續向以下地區的住戶、清潔及物業管理員工，派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

．長沙灣麗翠苑麗棠閣

．觀塘安泰邨智泰樓

．上水天平邨天喜樓

．深水埗石硤尾邨美益樓、美賢樓、美笙樓及美盛樓

．大埔廣福邨

．荃灣大窩口邨富賢樓及富強樓

．元朗天耀（一）邨耀盛樓及天耀（二）邨耀隆樓

．元朗天耀（一）邨耀興樓及耀逸樓



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另外，民政總署將於周五，陸續向在以下地區工作的清潔及物業管理員工，派發快速測試套裝。政府呼籲在以下地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」。

．九龍城啟晴邨

．元朗嘉湖山莊



▼2.25 流動檢測站名單▼



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政府亦公布，由周五起於維多利亞公園6號足球場（近港鐵天后站）、啟德車站廣場露天廣場（近港鐵啟德站B出口）、青衣游泳池外空地及粉嶺聯和墟遊樂場增設流動採樣站。此外，截至周四下午6時，社區檢測中心未來兩周的預約名額尚餘約34%，市民在前往社區檢測中心前，可先致電檢測中心查詢是否尚有預約，或即場登記名額。

▼2月24日安泰邨明泰樓封區檢測▼

