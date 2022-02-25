疫苗通行證｜餐飲業指生意暴跌40%　市民未適應10%到場後轉外賣

疫苗通行證昨日（24日）起推行，除了商場、超級市場外，所有食肆的客人都須接種至少一針。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯今早（25日）表示，不少市民不適應新安排，包括無將針卡連接到「安心出行」，前線員工須花時間教導，最終更有約一成人被逼轉外賣，加上堂食限制收緊至二人一枱，昨日生意下跌近四成。



▼2月24日 疫苗通行證首日青衣城商場及超市貼了大量安心出行供市民掃碼▼



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徐汶緯早上在港台節目《千禧年代》表示，不少客人昨日並未適應新安排，包括以為「安心出行」已等於疫苗通行證，誤以為只要掃瞄餐廳二維碼便可進入食肆，亦有客人未有將針卡連接到安心出行，前線工作人員需花時間教導。他又指，約有一成顧客，最終未能滿足疫苗通行證要求無法堂食，被逼轉外賣。

徐續指，昨日生意下跌約三至四成，除因疫苗通行證生效外，當局昨日起亦進一步收緊堂食限制至每枱兩人，或會令平常晨運後，與老友記飲早茶的長者，不再到酒樓用膳。

酒樓、中式餐飲、茶餐廳及快餐店都有影響

不過他強調，二人一枱堂食限制非首次實施，認為首次推行的疫苗通行證對生意影響較大，當中最受影響的必定是酒樓、中式餐飲等較大型的食肆，其次便是茶餐廳、冰室、快餐，「因為呢啲過去用餐模式比較快，但𠵱家要用疫苗通行證，都要喺門口搞一、兩分鐘，兩、三分鐘先入內，其實兩、三分鐘，喺冰室、快餐店嚟講都攞到個餐出嚟，所以影響嘅客人都十分之大。」

▼2月24日 疫苗通行證首日 市民在荷里活廣場內掃安心出行▼



消費券加碼是好消息 估計市民待疫情消退才會消費

至於餐廳要主動核查市民的針卡，徐汶緯表示，整個技術也做得不錯，餐廳亦有就此培訓員工。但他認為，部份地方仍須微調，包括手機的前置鏡頭像素不足，部分餐廳沒有空間安裝腳架放置電話。

新一份《財政預算案》提到會再派消費券，並加碼至1萬元，他表示，此舉是好消息，去年派發5,000元消費券後，業界首周生意已大增三成，但憂慮4月派發首期電子消費券時，疫情仍未退卻，市民或會留待處所重開時才再消費。

▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼

