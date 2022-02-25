清潔業界告急： 60%前線清潔工因隔離無法工作　促暫停收缺勤罰款

本港新冠肺炎疫情嚴峻，各行各業亦出現確診個案。清潔業界今日（25日）於報章刊出聲明，指行業界「快要崩潰了」，極須政府支援。香港環境衞生業界大聯盟召集人甄瑞嫻估計，目前有60%前線清潔工因確診或成為密切接觸者須隔離而無法工作，相信已有部份單棟式住宅或商業大廈已停清潔服務，只提供基本收集垃圾服務。

甄瑞嫻形容業界情況水深火熱，不過仍因欠缺人手遭食環署發告票。她要求當局可拆牆鬆綁，暫時停止向外判承辦商因缺勤人手作出任何服務費扣減及罰款，讓承辦商可繼續向缺勤員工發薪。



甄瑞嫻表示，疫情下前線清潔更須要維持服務，加上不少地方出現確診個案後須消毒令工作量大增。然而她估計目前超過60%前線清潔工因隔離不能上班，亦未能尋到人手替補，只能由僅餘仍可上班的員工攤分工作量。她相信因人手緊絀，相信由小型清潔公司負擔的部份單棟式住宅或商業大廈，現時已停止清潔服務。

不過甄指，目前食環署要求承辦商如員工缺勤須要有替補，否則發出告票。而目前疫情嚴峻情況下，食環署繼續向承辦商發告票，承辦商須支付數千元罰款，「真係百上加斤，手頭上根本唔夠人，又補唔到個位，好似雙失咁」。她希望政府可「拆牆鬆綁」，暫時停止向承辦商發告票，「呢個時候無得講話跟合約，希望可以同舟共濟」。

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甄瑞嫻又稱，現時不少物業管理處要求清潔工進入大廈前須先進行快速檢測，須業界負責快速檢測費用；加上不少清潔工檢測後長時間亦未收到結果，不知是否染疫，「想返工但唔知結果，手停口停」。因此她又希望政府可優先免費向全部清潔工提供快速檢測包，令業界可「維持基本服務頂住先」；政府亦應在各檢測中心設立專門通道，讓清潔工人免與其他市民輪候檢測。

她又透露，目前由內地供港的清潔物資受疫情影響，正在關口囤積，出現斷供情況，物資包括垃圾袋、清潔劑及清潔工具等如未能恢復正常供應。她擔心業界極有可能被迫停止服務，促請當局盡快解決。甄又認為，政府可參考醫管局讓確診醫護人士只須隔離七日的做法，「因時制宜諗下第啲方法」。

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