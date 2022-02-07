疫情｜工會指清潔工上班提心吊膽　憂強檢或隔離「手停口停」

接連有多名清潔工人確診新冠肺炎，清潔服務業職工會會長黃迺元在港台節目《千禧年代》表示，疫情下清潔工上班都要提心吊膽，被要求接受強制檢測或隔離，排隊要花數小時等候檢測，面對「手停口停」影響生計，促請政府重新考慮把新冠肺炎納入職業病。



▼1.28 葵涌邨逸葵樓禁足隔離一周後解封▼



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黃迺元表示，工友最缺乏是充足而正確的培訓，以及防疫裝備，即使政府有提供進入高風險場地穿戴裝備指引，但清潔承辦商亦有成本控制考慮，對他們而言沒有充分誘因提供額外裝備，促請政府加強支援業界及前線工友。

他以早前爆疫的葵涌邨為例，有清潔工要接受強制檢測或隔離，有打散工的清潔工因強檢要排隊檢測數小時，面對「手停口停」影響生計。他促請政府重新考慮把新冠肺炎納入職業病、制定進入受感染場地的培訓指引，亦樂見政府派發快速檢測套裝後，希望可減少檢測人流及解決「手停口停」問題。