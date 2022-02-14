抗疫基金6.0︱270億助4類人　食肆資助最高50萬　清潔保安月派2千

第五疫情大爆發，對各行各業造成影響，政府1月27日宣布將會推出第六輪抗疫基金，相關文件今日（14日）提交立法會財委會，注資共270億。其中，餐飲處所的資助再度加碼，合資格持牌人可根據其營運的處所面積，最多可獲50萬元資助。每輛專營巴士、本地渡輪、電車、的士、紅色小巴、綠色小巴、非專營巴士、學校私家小巴、出租汽車、跨境巴士及跨境出租汽車可獲一筆過3萬元的非實報實銷津貼。計劃亦首次涵蓋政府合約承辦商、私人樓宇和工商物業的前線清潔及保安人員，以及安老院、殘疾人士院舍的員工，基金會為有關人士提供每月2,000元的津貼，為期5個月。



另外，基金首度推出臨時失業支援，向第五波疫情以來導致暫時失業並在申請時已失業不少於一個月的中低收入全職或兼職人士（失業前的月薪不超過3萬元），提供劃一的一次性1萬元臨時失業支援。



政府今日（14日）向立法會財務委員會提交文件，申請向「防疫抗疫基金」注資共270億元，以推出共48項第六輪基金措施，支援受疫情和收緊社交距離措施影響的行業及人士。財委會將於2月15日以網上會議形式審議這項撥款建議。

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食肆資助加碼至最多50萬 連鎖髮型屋最多可獲150 萬資助

第六輪基金的紓困措施四類人士。第一，為須關閉或經營受收緊社交距離措施大幅限制的行業提供20項援助措施，受惠者包括在第599F章下須停業或有限度營運的處所，如餐飲處所、美容院、按摩院、健身中心和電影院等，資助金額是1月14日推出的第五輪基金的兩倍；預料受惠處所可達47,000個。以餐飲處所為例，合資格持牌人可根據其營運的處所面積獲得一筆過10萬元至50萬元不等的資助，比起第五輪抗疫基金700 平方米以上食肆可獲25萬多出一倍。

另外，第六輪基金亦涵蓋自2月10日起須關閉的髮型屋及理髮店，每間受影響的髮型屋或理髮店，按其在該處所工作的員工人數發放一次性分三個層階的津貼，金額分別為15,000 元、30,000元及 50,000 元，連鎖髮型屋或理髮店可獲得最多 150 萬元的資助。

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+ 2

每輛專營的士、小巴等 可獲一筆過3萬元非實報實銷津貼

此外，政府將會為受疫情重創和間接受收緊社交距離措施影響的行業提供援助，包括旅遊業、酒店、賓館、客運業、洗衣業、洗碗業、職業介紹所和本地漁農生產者等。此類支援措施的受惠對象大致有三類，第一是以營業處所為基礎發放資助的商戶，例如酒店、賓館、洗衣店、洗碗工場等。第二是本地和跨境客運業的營運商及從業員，包括每輛專營巴士、本地渡輪、電車、的士、紅色小巴、綠色小巴、非專營巴士、學校私家小巴、出租汽車、跨境巴士及跨境出租汽車可獲一筆過3萬元的非實報實銷津貼，而每艘街渡則可獲2 萬元的津貼。此外，此輪基金亦會支援跨境渡輪及為其提供維修服務的船廠，並向的士及公共小巴提供為期5個月每公升2元的液化石油氣折扣或發還四成的相關汽油或柴油支出。

第三，一些指定項目包括元創坊、賽馬會創意藝術中心和藝術空間、香港科學園、創新園及數碼港的租戶可獲為期6個月 75%的租金寬減；包括會為元創方提供一次性 1,400 萬元資助，用作寛減元創方所有租戶今年4月至9月的75%租金。

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+ 4

保安、清潔工、院舍員工可獲每月二千元津貼 為期5個月

第三類的人士為受重創行業的從業員，以及一直為抗疫作出貢獻的前線人員提供支援。合資格的藝術文化及創意產業的自僱人士及自由工作者可於今輪基金獲得一筆過10,000元津貼。此輪基金亦會支援導遊、領隊、文康體育導師和跨境貨車司機。

另外，基金亦會為每位在政府合約承辦商、私人樓宇和工商物業的前線清潔及保安人員、機場工作的特定群組前線員工和安老院及殘疾人士院舍員工提供每月2,000元的津貼，為期5個月。

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+ 5

向短期失業人士提供一次性1萬元臨時失業支援

最後一類受惠人士為短期或短暫失業人士。支援措施包括兩項。第一，政府將首度推出臨時失業支援，向第五波疫情以來導致暫時失業並在申請時已失業不少於一個月的中低收入全職或兼職人士（失業前的月薪不超過3萬元），提供劃一的一次性1萬元臨時失業支援。

合資格自僱人士亦會考慮。申請安排以簡便和盡早發放援助為原則，亦會有保障措施以提防濫用。執行機構會以強制性公積金計劃戶口的資料審核大部分申請人的申請資格，另會透過獨立程序處理沒有強積金戶口的人士。合資格人士必須沒有領取綜合社會保障援助及／或沒有受惠於第六輪基金下的其他措施。

其二，基金將會再推出新一輪「創造職位計劃」，在公營及私營機構創造額外30,000個有時限性的職位，以協助失業人士重新就業。