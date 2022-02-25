疫情｜圍封大廈頻現一成人確診　張竹君解釋原因　先送入隔離設施

新冠病毒第五波疫情持續，今日（25日）新增10,010宗確診個案。疫情以來，公共屋邨經常出現爆疫情況，而被圍封檢測。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，因公共屋邨出現較多垂直及打橫傳播。她補充，由於圍封大廈的初步陽性患者傳染性高，因此將優先把他們送進隔離措施。



張竹君表示，公共屋邨較多垂直及打橫傳播的情況。垂直傳播通常因樓上樓下使用喉管、抽氣扇或出現屋頂繞流。而打橫傳播通常都是住戶用同一部電梯或鄰居碰面，於是出現環境污染。她又指，每次圍封檢測都會有房屋署及環保署專家到場視察，並作出跟進。

現時有過萬確診者在家居隔離等待進入隔離設施或醫院，當局無數據掌握要等多久，會篩選部份人士優先入住。張竹君建議，由於圍封大廈新發現的初步陽性患者，傳染性較高，因此將優先把他們送進隔離措施。

至於現時快速測試呈陽性的市民，不被視爲確診人士。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻建議，快測呈陽性的市民應該找親友幫忙拿樽仔，或打電話召承辦商安排送樽仔，進行深喉唾液檢測，以確切地獲得初確或確診信息。

由於圍封大廈的初步陽性患者傳染性高，因此將優先把他們送進隔離措施。（江麗盈攝）

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