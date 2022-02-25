疫情｜內地增82宗本土確診　再錄過百宗香港輸入廣東80宗上海72宗

據國家衛健委通報，內地周四（24日）新增224宗新冠肺炎確診個案，其中82宗屬本土個案；另外新增109宗無症狀感染者，包括22宗本土感染。



本土個案方面，82宗個案分別是內蒙古30例，其中呼和浩特市28宗、包頭市2宗；遼寧18宗，均在葫蘆島市；廣東8宗，均在深圳市；四川5宗，均在成都市；雲南5宗，其中紅河哈尼族彜族自治州4宗、臨滄市1宗；廣西4宗，均在防城港市；山西3宗，其中晉中市2宗、太原市1宗；北京2宗，其中朝陽區1宗、通州區1宗；江蘇2宗，均在蘇州市；湖北2宗，均在武漢市；天津1宗，在東麗區；黑龍江1宗，在雞西市；山東1宗，在青島市。

本土無症狀感染者方面，包括雲南9宗，其中臨滄市7宗、紅河哈尼族彜族自治州1宗、德宏傣族景頗族自治州1宗；廣東5宗，均在深圳市；四川4宗，其中德陽市2宗、綿陽市2宗；黑龍江3宗，均在黑河市；上海1宗，在閔行區。目前尚有816宗（含境外輸入668宗）無症狀感染者正在接受醫學觀察。

今波北京與湖北疫情均與培訓班相關，北京一對夫妻流調時隱瞞真是情況被立案偵查。據《北京青年報》報道，顧某某（女，43歲）攜其子（9歲）在外省參加某公司培訓班後，於2月20日22時許返京，當晚，母子二人與丈夫趙某（男，46歲）共同居住在西城區家中。21日，顧某某接到疾控部門電話通知，其和兒子為確診個案的密接人員。顧某某將此事告知趙某，趙某在明知自己為次密接人員的情況下，未主動向所在單位報告，並多次外出購物。且在流調過程中，顧某某和趙某隱瞞真實情況，向工作人員謊稱母子二人回京後未與趙某共同居住。後顧某某母子相繼確診為新冠肺炎患者，趙某被轉運至集中隔離點進行醫學觀察。目前，西城警方已對顧某某和趙某依法立案偵查，案件正在進一步工作中。

此外，多地再錄得由香港輸入的確診個案及無症狀感染者，其中廣東最多，新增80宗陽性，涉及深圳、珠海、東莞、惠州、佛山、廣州、江門7市；上海新增72宗由香港輸入陽性，佔當地當日境外輸入近9成；北京錄得7宗陽性。