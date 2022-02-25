前區議員盧俊宇發帖文稱被捕　實情在酒樓用膳　裁誤導警員罪成

前屯門區區議員盧俊宇，前年在網上發帖稱在參與元朗721紀念活動時，遭警方反手捉緊帶返警署，警方隨後澄清並無此事，經調查後發現盧當時正於酒樓用膳。盧被控企圖誤導警員罪，他否認指控，案件今（25日）在粉嶺法院裁決。裁判官水佳麗指，盧在社運高峰期發文，警方向他查問亦未澄清事件，明顯意圖妨礙或拖延達致公正目的，且發文提及「黑警濫捕」，行為嚴重且不負責任，裁定盧罪成，把案押後至3月18日判刑以候社會服務令及感化報告。盧聽取裁決時神情不安，不斷顫抖，需倚扶欄桿才能站立，更不時用紙巾拭淚，他獲准保釋候判。



被告盧俊宇（39歲），被控一項有意圖而提供虛假資料企圖誤導警務人員，指他於2020年11月23日，在屯門美樂花園商場地下39號舖外，提供虛假資料，即聲稱於同月21日在元朗警署外被警察截停及搜查，意圖及故意而誤導警長文嘉明。

前區議員盧俊宇(左一)發文稱被警拘捕，但實情當時在酒樓用膳，亦未向警方澄清，被裁定誤導警員罪成。(資料圖片)

案發時在旺角酒樓用膳並拍下聚會照片

水官引述案情指，盧在Facebook發帖文，聲稱遭警方不當地截停、拘捕，但有閉路電視拍到盧在當晚約7時24分，進入了旺角新世紀廣場的一間酒樓，並於約9時離開，期間盧曾用手機拍下相關聚會照片。由此可見，盧聲稱到元朗警署聲援兩名市民後被截查的說法並不正確。

被警查問時稱不記得細節

警長文嘉明有就事件向盧作出調查，盧卻表示當時情況太混亂，不記得被截查的細節，包括截查警員的編號。水官對此認為盧提供了虛假資訊而迴避警長問題，目的在於自保，以免墮入法網。盧在接受調查後，再撰文指由於與助理溝通有落差，導致該貼文內容嚴重不符，向公眾致歉，並刪除貼文，水官認為其解釋含糊其詞，只是在堆砌刪除貼文的理由。

帖文提黑警濫捕指控嚴重

水官續指，當時處於社運高峰期，盧在貼文中提及「黑警濫捕」，指控嚴重，有機會引致大眾對警方的誤解，亦必然會引致警方大力調查事件真相，有機會帶來民事、刑事訴訟。事實上，涉案調查直至本案開審才結束。盧在接受調查時未有澄清事件屬虛構，提供虛假訊息，明顯意圖妨礙或拖延達致公正目的，終裁定其罪成。

斥盧不負責任火上加油

辯方求情時指，盧是基督徒，與妻子育有一名1歲多的兒子，曾任跨國銀行任職主任及區議員。水官聽罷指盧在社運高峰期犯案，並說：「發呢啲咁嘅貼文，而嗰陣食緊飯。」斥盧不負責任，行為屬火上加油，又指此類罪行應判處即時監禁，考慮到盧沒有案底，對社會或多或少有貢獻，決定先為其索取感化及社會服務令報告再判刑，亦告誡盧對判刑不要抱有太多幻想。

案件編號：FLCC701/2021