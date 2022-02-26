01消息｜熱炒「連花清瘟膠囊」變身援港物資　社區抗疫連線助分發

第五波疫情形勢兇猛，今日本港再增17063人確診，66人死亡，確診及死亡數字均再創新高，而公立醫院急症室則迫爆，塞滿新冠肺患者。食衛局局長陳肇始今日（26日）表示，疫情至今仍未見頂。因此，不少市民搶購內地中成藥「連花清瘟膠囊」看門口。



《香港01》獲悉，民間發起的組織「全港社區抗疫連線」將代特區政府派正版「連花清瘟膠囊」。組織總召集人陳振彬確認此事，並稱不單「連花清瘟膠囊」，組織也會向全港18區市民派發「金花清感顆粒」以及快速檢測包，希望可應市民所急。



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近日在市面上可看到不少市民搶購快速檢測包以及一些內地中成藥，更有人乘機炒賣，陳振彬認為這些現象不好，稱將未來一周會向全港18區市民派發內地援港抗疫物資。

內地援港的物資近日已陸續運抵香港，陳表示這些物資屬及時雨，可應市民所急。他透露，已收到「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」以及近千萬份快速檢測包。「全港社區抗疫連線」將在各區設置多個街站，並向屋苑的業主立案法團派發相關物資，希望家家戶戶有份。而「連花清瘟膠囊」及「金花清感顆粒」會在疫情重災區率先派發，現時亦已開始在街站派發物資。

食衞局早前表示，已接收首批由國家捐贈的抗疫中藥，包括「連花清瘟膠囊」及「金花清感顆粒」。而另一款「藿香正氣」將陸續到港。上述3款中成藥，均為內地《新型冠狀病毒肺炎診療方案》所推薦，應用於內地的抗疫工作。在中醫師的臨床指導下，上述中成藥可按臨床情況於醫學觀察期使用，或用於輕型、普通型患者的治療。

由於疫情嚴峻，內地抗疫中成藥供不應求，市面出現不少未註冊中成藥。衞生署日前採取行動打擊藥店非法銷售或管有未經註冊藥品，並檢獲兩款未經註冊藥品，分別名為「以岭连花清瘟胶囊」及「蓮花清瘟膠囊」，調查仍在進行中。衞生署發言人表示，未經註冊藥品的安全、品質及成效均未經證實，可能對公眾健康構成風險，不過署方至今沒有接獲相關不良反應報告。署方指所有已註冊的中成藥於標籤上附有香港註冊編號，格式為「HKC-XXXXX」或「HKP-XXXXX」，而註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。

衞生署提醒曾購買相關未經註冊藥品的市民應停止使用，如有懷疑或用後感到不適，應尋求醫護人員的意見，切勿妄自購藥服用。市民可於辦公時間內，將未經註冊藥品送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。