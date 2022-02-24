內地援港中藥「金花清感顆粒」、「連花清瘟膠囊」先派竹篙灣

第五波疫情失控，食衞局早前已接收首批由國家捐贈的抗疫中藥，以支援香港應對疫情。食衞局今日（24日）公布，該批中藥將陸續派發予正在接受隔離的人士使用，首階段將惠及正在竹篙灣社區隔離設施的人士。醫管局特別開設中醫諮詢熱線，免費為市民解答中醫藥的查詢。



▼內地調配「金花清感顆粒」援港▼



食衞局公布，為支援正於竹篙灣社區隔離設施接受隔離安排的人士，醫管局特別開設中醫諮詢熱線（電話：2794 3171），由註冊中醫師提供專業諮詢服務，免費為市民解答中醫藥的查詢。

食衞局又指，除首批運抵香港的「連花清瘟膠囊」及「金花清感顆粒」外，另一款「藿香正氣」將陸續到港。上述3款中成藥，均為內地《新型冠狀病毒肺炎診療方案》所推薦，應用於內地的抗疫工作。在中醫師的臨床指導下，上述中成藥可按臨床情況於醫學觀察期使用，或用於輕型、普通型患者的治療。

▼金花清感顆粒與連花清瘟膠囊價格▼



食衞局提醒，因應每人的體質、病因和病情，適合使用的中藥亦有所不同，為保障健康和用藥安全，市民在服用中藥前，應先徵詢中醫師的專業意見。政府會繼續與中醫藥界及醫管局，進一步探討如何支援市民，包括正在接受或等待檢疫及隔離的人士，以發揮中醫藥在的優勢和作用。

▼2月24日 疫苗通行證首日 市民在荷里活廣場內掃安心出行▼

