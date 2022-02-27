疫情｜愛民邨、翠灣邨等7區污水呈陽性　住戶獲發快速測試套裝

因應觀塘、西貢、東區、北區、九龍城及沙田的污水檢測結果呈陽性，民政事務總署（包括觀塘、西貢、東區、北區、九龍城及沙田民政事務處）今日起陸續向以下7個地區的住戶、以及工作的每位清潔員工和物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



1. 污水監測區域觀塘SMPE-01A/B/C（Kwun Tong Site SMPE-01A/B/C) — 觀塘秀茂坪邨秀華樓

2. 污水監測區域觀塘SMPE-04A/B（Kwun Tong Site SMPE-04A/B) — 觀塘秀茂坪邨秀義樓

3. 污水監測區域西貢 — 將軍澳安寧花園5座

4. 污水監測區域東區5A-2（Eastern Site 5A-2）（部分）— 柴灣翠灣邨

5. 污水監測區域北區4A（Northern Site 4A）（部分）— 粉嶺昌盛苑

6. 污水監測區域尖沙咀1A-1（Tsim Sha Tsui Site 1A-1）（部分）— 何文田愛民邨

7. 污水監測區域沙田9A（Shatin Site 9A）（部分）— 沙田水泉澳邨樂泉樓、河泉樓及欣泉樓

+ 2

另外，民政事務總署觀塘民政事務處今日起陸續向在觀塘牛頭角上邨、樂華南邨及樂華北邨工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。政府呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」。

使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。