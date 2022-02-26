明愛醫院外再現等候病人　醫管局高拔陞拍片呼籲輕症勿去急症室

本港單日新增逾1.7萬宗新冠肺炎確診個案，各公立醫院急症室擠逼。醫管局行政總裁高拔陞拍片呼籲，確診患者如只出現輕微病徵或無病徵，切勿前往急症室，更不會安排入院。

醫管局亦再公布有41名病人入院篩查驗出陽性，有4名聯合醫院醫護未有佩戴合適個人防護裝備被列為密切接觸者；公院內感染群組個案亦再增130名病人及16名職員。



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醫管局行政總裁高拔陞拍片指，確診病人數目大幅上升，大量病人前往急症室求診，構成公立醫院壓力。他呼籲，不幸確診的患者，如果只出現輕微病徵或沒有病徵，切勿前往急症室，相關病人即使到急症室亦不會安排入院。高建議，病人可預約指定診所診症。

他亦提到，醫管局今日新安排，確診病人經醫護人員評估後，病情穩定及康復的病人會獲安排出院，繼續接受隔離，指安排最重要可騰出更多病床，增加病床流轉，令公立醫院有能力接收真正有需要住院接受治療的病人。

醫管局公布，今日（26日）公立醫院病人經入院篩查發現有41宗檢測呈陽性個案，其中有15宗來自瑪嘉烈醫院，有34名病人被列為密切接觸者，而聯合醫院有兩名病人篩檢陽性，致有4名職員因未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者。

公立醫院內亦出現感染群組，葵涌醫院新增24名病人確診，亦涉兩名職員；九龍醫院亦有19名病人及5名職員確診。今日合計各公立醫院內共有130名病人及16名職員確診。

醫管局表示，有關病房已進行徹底清潔消毒。醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況，並與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。