港府將全面認可快速測試　廠商指保證供貨　籲市民勿跟炒風

政府周五宣布，為加快流程，市民自行經快速測試檢測陽性，經網上登記即被視為陽性個案跟進。相達生物科技向港府供應1,500萬套快測套裝，亦有供貨予零售市場。董事長招彥燾直言，無了期等待核酸檢測結果是「不切實際」，同時呼籲市民勿跟炒風，供貨量足夠。



▼2月26日 市民搶購快速檢測劑▼



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相達生物科技董事長招彥燾指，公司向港府供應1,500萬套快測套裝，亦有向零售市場供貨，供貨量足夠。他說留意到市面上有炒風，呼籲市民勿食炒價買套裝。

對於有市民擔心快測套裝的質量，以及不同牌子參差不齊，招彥燾認為，一下子出現大量牌子，市民或會難以選擇，政府應該提供更多資訊讓市民參考。

他認為快速測試被「升格認可」是無可厚非的情況，按照現時政府化驗所滯後的進度，市民再等覆檢確認情況是「不切實際（unrealistic）」，現時所有程序「排晒隊」，等到有結果去隔離時或者已經康復了。

招彥燾指，策略應有緩急、先後次序之分。過往政府為避免出現假陽性而覆檢手法現時已不適用，或「已經過咗需要咁小心」的階段，他解釋當社區顯然出現大量感染情況時，快速測試的作用可大幅度發現個案，核酸測試則為二次確認，不是作一個一個篩選的角色。 如果市民因各種因素被拖延隔離治療，如等待核酸測試覆檢證明、隔離設施未預備好等情況，只會繼續令病毒蔓延。

▼檢測及確診求醫指引▼



被問到有些市民自行快測時，陽性結果確認的兩條線若隱若現，含糊的結果是否足夠被視作確診？招彥燾認為確實比較難處理，但患者出現不適，入院時都會再經政府檢測確認。不過又稱根據研究經驗，出現假陽性結果的機率少於1%。比較利害之後，寧願每日可能出現十數個被快速測試「誤診」，而好過每日數萬人因為程序滯後而無法隔離。