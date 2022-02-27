封區｜禾輋邨富和樓解封　揭309人染疫佔受檢者兩成　歷來最多

沙田禾輋邨富和樓昨日（27日）納入圍封強檢，其間約1,580名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現309宗陽性檢測個案和26宗檢測結果為不確定的個案，即至少約兩成受檢居民染疫。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪731戶，當中46戶在過程中沒人應門。



另外，昨日被圍封強檢的觀塘秀茂坪邨秀明樓於今日下午約3時15分解封，期間約1,800人接受檢測，當中發現285宗初步陽性檢測個案和33宗檢測結果不確定個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約710戶，當中32戶在過程中沒人應門。



沙田新田圍邨富圍樓今日下午約3時完成強制檢測行動，期間約1200人接受了檢測，當中共發現202宗初步陽性檢測個案和7宗檢測結果不確定個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約530戶，當中45戶在過程中沒人應門，政府將採取措施跟進。



▼2月26日 沙田禾輋邨富和樓圍封檢測▼



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沙田禾輋邨富和樓昨日下午5時起被納入圍封強檢，今日下午約2時15分完成強制檢測行動，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在昨日下午11時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒病檢測。其間約1,580名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現309宗陽性檢測個案和26宗檢測結果為不確定的個案，即有19.55%受檢人士證實染病。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

（梁鵬威攝）

觀塘秀茂坪邨秀明樓昨日下午5時起被圍封强檢，今日下午約3時15分完成強制檢測行動，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在昨晚10時30前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測，共有約1,800人接受了檢測，當中共發現285宗初步陽性檢測個案和33宗檢測結果不確定個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約710戶，當中32戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

另外，沙田新田圍邨富圍樓昨日下午六時起被圍封檢測，今日下午約3時完成強制檢測行動，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在昨日晚上10時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測，共有約1200人接受了檢測，當中共發現202宗初步陽性檢測個案和7宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在「受限區域」內派員到訪約530戶，當中45戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼2月26日 粉嶺馬適路旁社區隔離及治療設施興建情況▼

