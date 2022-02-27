沙田禾輋邨民和樓及欣和樓污水呈陽性下午圍封檢測　或需押後解封

由於沙田禾輋邨民和樓及欣和樓的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者。政府宣布自今日（27日）下午4時起，圍封兩幢大廈，並預計在明日（28日）下午約2時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。



葵涌石籬（一）邨石秀樓的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，政府宣布自下午4時30分起圍封檢測，並預計明日中午約12時完成此行動。



元朗天恒邨恒翠樓及恒俊樓的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者。政府宣布自下午5時起圍封檢測，並預計明日約下午1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。



觀塘秀茂坪邨秀富樓的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者。政府宣布自下午5時半起圍封檢測，並預計明日下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。



政府宣布自今日（27日）下午4時起，禾輋邨民和樓被圍封檢測。政府預計在明日（28日）下午約2時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。（政府新聞處截圖）

政府宣布自今日（27日）下午4時起，禾輋邨欣和樓被圍封檢測。政府預計在明日（28日）下午約2時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。（政府新聞處截圖）

【16：00 / 16：25】沙田禾輋邨民和樓及欣和樓自下午4時起圍封檢測，政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午10時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

政府已安排盡快為「受限區域」內所有受檢人士進行檢測，目標是爭取於明日下午約2時完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果。

根據公布，任何於2月14日至2月27日期間曾身處上述兩幢大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月1日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第4級罰款（25,000元）及監禁6個月。

【16：51】葵涌石籬（一）邨石秀樓自下午4時30分起被圍封檢測。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上8時30分前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

任何於2022年2月14日至2月27日期間曾身處上述大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2022年3月1日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士仍須接受檢測。

政府宣布自下午4時30分起葵涌石籬（一）邨石秀樓被圍封檢測，並預計明日中午約12時完成此行動。（政府新聞處截圖）

【17：05 】元朗天恒邨恒翠樓及恒俊樓自下午5時起圍封檢測，政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上10時30分前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。

任何於2022年2月14日至2月27日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2022年3月1日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

政府宣布自下午5時起元朗天恒邨恒翠樓被圍封檢測，並預計明日約下午1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

政府宣布自下午5時起元朗天恒邨恒俊樓被圍封檢測，並預計明日約下午1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17：35】觀塘秀茂坪邨秀富樓自下午五時半起圍封檢測，政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上10時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。

任何於2022年2月14日至2月27日期間曾身處上述大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在二○二二年三月一日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

政府宣布自下午5時半起觀塘秀茂坪邨秀富樓被圍封檢測，並預計明日下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。（政府新聞處截圖）

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