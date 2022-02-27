疫情｜大家樂、一粥麵3月起停堂食　只提供外賣服務

第五波新冠肺炎疫情持續擴散，政府進一步收緊社交距離措施，繼叙福樓集團旗下餐廳包括牛角等宣布暫時停業，大家樂集團今日（27日）亦宣布，由3月1日起，大家樂快餐及一粥麵分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知。另外，該集團旗下的休閒餐飲品牌，部分分店的營業時間及模式，亦會有所調整；而機構飲食則會因應客戶要求而維持服務。



大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷表示，第五波新冠肺炎疫情十分嚴竣，確診數字飆升，為保障顧客及員工的健康，減低除下口罩帶來的傳播風險，決定由3月1日起，全日暫停大家樂快餐及一粥麵的堂食服務，集中以外賣形式提供餐飲服務。

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她續指，上述措施能減少店內人流聚集，同時也能減少員工上班的壓力，希望與市民㩦手戰勝疫情。她又稱，雖然疫情嚴重，前線員工仍會謹守崗位，並代表集團感謝員工敬業樂業的精神。

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大家樂集團表示，明白此安排或會令某些需要於户外工作，未能在室內辦公地點用饍的顧客帶來不便，因此部份分店仍會維持堂食服務，詳細安排會於品牌的社交媒體專頁公佈。集團又稱，會不時調整營運模式，盡力在維持公司業務、保障員工健康，及服務市民三方面取得平衡。