單日再多83人離世創新高　67歲晚期腎衰竭患者打齊3針仍不治

第五波疫情持續嚴峻，今日（27日）新增26026宗確診，突破2萬確診的關口。同時過去24小時再多83人離世，再創單日歷史人數的新高。死者包括53男及30女，年齡介乎19至100歲，其中一名67歲死者為長期病患者，本身是晚期腎衰竭、並有乙型肝炎，去年11月已接種3劑疫苗，但在第五波疫情下仍受感染及不治，成爲本港首宗打齊三針的死亡個案。



醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去24小時再多83名患者離世，包括53男及30女，年齡介乎19至100歲。（資料圖片）

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去24小時再多83名患者離世，包括53男及30女，年齡介乎19至100歲。其中77人為65歲或以上，約92%為長者。他補充，其中67名離世患者生前居住在院舍，他們大部份年紀較大，有長期病患、 長期卧床或行動不便，加上院舍接種率低，感染後容易出現併發症，並增加死亡風險，因此在整個疫情中，院友的死亡率較高。

11月中打齊三針仍不治 19歲長期病患者感染後不治

劉家獻指出，在83名死者中，其中一人已接種三針疫苗，有5人打兩針，有7人打了一針，即僅有一成半患者曾接種疫苗。他補充，已接種三針疫苗的死者67歲，於去年11月中打最後一針，本身為長期病患，有晚期腎衰竭及乙型肝炎。另外，最年輕的19歲患者為長期病患,，需要長住在殘疾院舍，並要插胃喉，該患者本身的身體狀況差，因此感染後情況惡化。而46歲女患者為癌症患者，需要做化療。化療影響免疫系統，因此她受感染後情況轉差。

27人過去三日不治延後通報 單日通報110人不治

劉家獻表示，由於數據滯後，今日再接獲23至25日的死亡個案。這3天内新增27人離世，包括14男及13女，年齡介乎68至104歲，當中4人曾打一針，2人打了2針，換言之，今日呈報的死亡個案達110人，第五波疫情至今累計有512名病人在公立醫院離世。

另外，衛生防護中心今日公布，2019冠狀病毒病第5波的首284宗死亡個案分析。數據顯示，完成接種新冠疫苗個案的死亡率遠低於未完成接種疫苗的個案。在首284宗死亡個案中，91%患者未接種兩劑疫苗，僅有2%已接種兩劑疫苗。死亡率最高的患者年齡層為80歲，佔死亡個案的4%以上，更有4.33%患者未接種兩劑疫苗，高於其他年齡層。

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