全民檢測｜政府擬徵用400中小學校舍作採樣中心　包括禮堂及操場

第五波新冠病毒疫情嚴峻，政府計劃3月推全民檢測，將徵用中小學校舍被政府徵用為全民檢測、疫苗接種，甚至隔離設施。據悉教育局人員近日到訪不同學校，物色符合條件的場所。有校長表示，當局提出的方案是借用禮堂及有蓋操場，以及多個課室供擺放物資及供檢測人員替換保護衣的地方。據悉，當局目標徵用400間學校，以推行全民強制檢測。



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培僑中學校長：校方需派一名員工支援

培僑中學校長伍煥杰表示，政府希望徵用學校的禮堂及有蓋操場作爲全民檢測設施。三個政府部門上星期五到校視察，包括機電工程署、教育局及民政事務處，並了解學校的冷氣、通風設備、電力供應、Wi-Fi網絡等，過程大約有一小時。

伍補充說，政府除了希望徵用禮堂及有蓋操場，亦希望徵用6個教室作爲擺放物資及供檢測人員替換保護衣的地方。他又指，當局建議校方能派遣一位同事作支援，因爲檢測時間預計會是朝8晚10，所以該名同事需要在早上7時為檢測人員開門，晚上11時關門。另外據他所知，大部分中學都有機會被徵用為檢測設施，而非疫苗接種或隔離設施。

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若4月中交還仍可趕及DSE在4.22開考

伍煥杰提到，政府尚未公布學生提早放暑假的詳情，因此校方未能通知學生及家長何時放暑假，並形容大家都相當焦慮。他又指，若學生在3月7日起放暑假，預計政府接收場地、佈置安裝到正式使用，應該需要3星期，加上復原設備的時間，預計政府4月中可以交還地方。那麽學校約有一星期可以再做準備，應付4月22日開考的文憑試。伍煥杰强調，學校樂意支援政府抗疫，但前提是政府需盡快落實指引，讓他們做好準備。

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荃灣商會學校校長周劍豪表示，校方支持香港抗疫乃責無旁貸之事。他表示，教育局人員昨日曾到校視察環境。他認爲學校較適合被徵用為全民檢測或疫苗接種設施，因學校的地方較大。

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